Колишній помічник заявив, що Нетаньягу шукав способи уникнути відповідальності за напад ХАМАС 7 жовтня
Київ • УНН
Експомічник прем'єр-міністра Ізраїлю Елі Фельдштейн заявив, що після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року Беньямін Нетаньягу шукав способи уникнути відповідальності. За словами Фельдштейна, Нетаньягу доручив йому розробити стратегію нейтралізації медійної критики щодо провалів у системі безпеки.
Ексречник прем'єр-міністра Ізраїлю Елі Фельдштейн, який наразі перебуває під судом, висунув резонансні звинувачення на адресу Біньяміна Нетаньягу. В інтерв’ю телеканалу Kan він стверджує, що відразу після нападу ХАМАС у жовтні 2023 року лідер країни зосередився не на безпеці, а на збереженні власної репутації. Про це пише УНН.
Деталі
За словами Фельдштейна, Нетаньягу доручив йому розробити стратегію нейтралізації медійної критики щодо провалів у системі безпеки.
Фельдштейн заявив, що ізраїльський лідер був вкрай стурбований реакцією суспільства на найсмертоноснішу атаку в історії країни. Замість визнання провини, оточення прем'єра нібито намагалося повністю стерти згадки про його відповідальність із публічного простору.
Нетаньягу заявив про близькість другого етапу плану припинення війни в Газі08.12.25, 19:55 • 3140 переглядiв
Він запитав мене: "Про що говорять у новинах? Вони все ще говорять про відповідальність?" Він хотів, щоб я придумав щось, що можна було б сказати, щоб компенсувати медійну бурю навколо питання про те, чи взяв прем’єр-міністр відповідальність, чи ні
Свідок додав, що під час цієї розмови Нетаньягу виглядав "панічно", а згодом надійшла пряма вказівка від найближчого оточення прем'єра – виключити слово "відповідальність" з усіх офіційних заяв.
Офіційна реакція та контекст справи
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю відкинув усі звинувачення, назвавши слова Фельдштейна спробою захистити себе в суді. Нагадаємо, самого колишнього помічника звинувачують у незаконному витоку секретних даних іноземним ЗМІ з метою маніпуляції громадською думкою на користь Нетаньягу.
Ці заяви з'явилися на тлі триваючих протестів в Ізраїлі з вимогою провести незалежне державне розслідування подій 7 жовтня 2023 року, якому Нетаньягу послідовно чинить опір.
Нетаньягу та Трамп обговорять "іранську загрозу" та майбутнє Гази22.12.25, 22:56 • 3882 перегляди