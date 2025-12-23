Колишній помічник заявив, що Нетаньягу шукав способи уникнути відповідальності за напад ХАМАС 7 жовтня

$42.150.10
15:52 • 3522 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 6136 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 11361 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
12:03 • 20947 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 18546 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 24066 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 15446 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 16883 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22411 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38030 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Популярнi новини
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 18242 перегляди
путіну не цікаві компроміси, поступки з боку України його не зупинять - ексочільник Держдепу США Блінкен23 грудня, 09:33 • 4550 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 15827 перегляди
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД12:12 • 14061 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 9288 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
15:15 • 11362 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 9410 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 20948 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 24066 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 86625 перегляди
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 15897 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 18302 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 23730 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 25947 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 48458 перегляди
Колишній помічник заявив, що Нетаньягу шукав способи уникнути відповідальності за напад ХАМАС 7 жовтня

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Експомічник прем'єр-міністра Ізраїлю Елі Фельдштейн заявив, що після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року Беньямін Нетаньягу шукав способи уникнути відповідальності. За словами Фельдштейна, Нетаньягу доручив йому розробити стратегію нейтралізації медійної критики щодо провалів у системі безпеки.

Колишній помічник заявив, що Нетаньягу шукав способи уникнути відповідальності за напад ХАМАС 7 жовтня

Ексречник прем'єр-міністра Ізраїлю Елі Фельдштейн, який наразі перебуває під судом, висунув резонансні звинувачення на адресу Біньяміна Нетаньягу. В інтерв’ю телеканалу Kan він стверджує, що відразу після нападу ХАМАС у жовтні 2023 року лідер країни зосередився не на безпеці, а на збереженні власної репутації. Про це пише УНН.

Деталі

За словами Фельдштейна, Нетаньягу доручив йому розробити стратегію нейтралізації медійної критики щодо провалів у системі безпеки.

Фельдштейн заявив, що ізраїльський лідер був вкрай стурбований реакцією суспільства на найсмертоноснішу атаку в історії країни. Замість визнання провини, оточення прем'єра нібито намагалося повністю стерти згадки про його відповідальність із публічного простору.

Нетаньягу заявив про близькість другого етапу плану припинення війни в Газі08.12.25, 19:55 • 3140 переглядiв

Він запитав мене: "Про що говорять у новинах? Вони все ще говорять про відповідальність?" Він хотів, щоб я придумав щось, що можна було б сказати, щоб компенсувати медійну бурю навколо питання про те, чи взяв прем’єр-міністр відповідальність, чи ні 

— сказав Фельдштейн.

Свідок додав, що під час цієї розмови Нетаньягу виглядав "панічно", а згодом надійшла пряма вказівка від найближчого оточення прем'єра – виключити слово "відповідальність" з усіх офіційних заяв.

Офіційна реакція та контекст справи

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю відкинув усі звинувачення, назвавши слова Фельдштейна спробою захистити себе в суді. Нагадаємо, самого колишнього помічника звинувачують у незаконному витоку секретних даних іноземним ЗМІ з метою маніпуляції громадською думкою на користь Нетаньягу.

Ці заяви з'явилися на тлі триваючих протестів в Ізраїлі з вимогою провести незалежне державне розслідування подій 7 жовтня 2023 року, якому Нетаньягу послідовно чинить опір.

Нетаньягу та Трамп обговорять "іранську загрозу" та майбутнє Гази22.12.25, 22:56 • 3882 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа