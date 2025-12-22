$42.250.09
Нетаньягу та Трамп обговорять "іранську загрозу" та майбутнє Гази

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу наступного тижня відвідає США для зустрічі з Дональдом Трампом. Головною темою стане ядерна активність Ірану на тлі його нещодавніх ракетних навчань, а також перехід до наступного етапу "Плану Трампа" щодо Гази.

Нетаньягу та Трамп обговорять "іранську загрозу" та майбутнє Гази

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наступного тижня відвідає США для зустрічі з Дональдом Трампом. Головною темою стане ядерна активність Ірану на тлі його нещодавніх ракетних навчань. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ключові тези переговорів:

  • Ядерний стримування: Нетаньягу вимагатиме зниження рівня збагачення урану в Тегерані, попри червневу війну.
    • Газа та Ліван: лідери обговорять перехід до наступного етапу "Плану Трампа" та нейтралізацію загрози від "Хезболли".
      • Геополітика: на саміті з лідерами Греції та Кіпру в Єрусалимі Нетаньягу також підтвердив намір створити енергетичний та транспортний коридор з Індії до Європи.

        Ми не прагнемо конфронтації, а хочемо стабільності та миру 

        – заявив Нетаньягу, наголосивши на необхідності зупинити атаки хуситів на міжнародне судноплавство.

