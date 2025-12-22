Нетаньягу та Трамп обговорять "іранську загрозу" та майбутнє Гази
Київ • УНН
Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу наступного тижня відвідає США для зустрічі з Дональдом Трампом. Головною темою стане ядерна активність Ірану на тлі його нещодавніх ракетних навчань, а також перехід до наступного етапу "Плану Трампа" щодо Гази.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наступного тижня відвідає США для зустрічі з Дональдом Трампом. Головною темою стане ядерна активність Ірану на тлі його нещодавніх ракетних навчань. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Ключові тези переговорів:
- Ядерний стримування: Нетаньягу вимагатиме зниження рівня збагачення урану в Тегерані, попри червневу війну.
- Газа та Ліван: лідери обговорять перехід до наступного етапу "Плану Трампа" та нейтралізацію загрози від "Хезболли".
- Геополітика: на саміті з лідерами Греції та Кіпру в Єрусалимі Нетаньягу також підтвердив намір створити енергетичний та транспортний коридор з Індії до Європи.
Ми не прагнемо конфронтації, а хочемо стабільності та миру
Другий етап миру в Газі очікується на початку 2026 року – МЗС Туреччини22.12.25, 18:55 • 2140 переглядiв