Другий етап миру в Газі очікується на початку 2026 року – МЗС Туреччини
Київ • УНН
Турецький міністр закордонних справ Фідан заявив, що перехід до другої фази угоди про припинення вогню в Секторі Гази очікується на початку 2026 року. Головним пріоритетом на даному етапі є передача управління Газою палестинській групі.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що перехід до другої фази угоди про припинення вогню в Секторі Гази має розпочатися на початку 2026 року. Про це він повідомив у понеділок, 22 грудня, після зустрічей із офіційними особами США, Катару та Єгипту в Маямі, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За словами Фідана, під час переговорів сторони зосередилися на ключових бар'єрах, що заважають прогресу. Головним пріоритетом на даному етапі визначено процес передачі управління Газою палестинській групі.
