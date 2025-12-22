Другий етап миру в Газі очікується на початку 2026 року – МЗС Туреччини

$42.250.09
49.470.12
ukenru
16:37 • 1010 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 12268 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 12129 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 14433 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 17451 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 17873 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 18650 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 16959 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13100 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12244 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.5м/с
86%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 28903 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 31301 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа22 грудня, 09:41 • 23504 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 22785 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 12690 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 12255 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 22845 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 59106 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 81112 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 115477 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Сергій Кислиця
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Львів
Реклама
УНН Lite
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 3698 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 31361 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 28967 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 33096 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 33944 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
The Guardian
Фільм
Дипломатка

Другий етап миру в Газі очікується на початку 2026 року – МЗС Туреччини

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Турецький міністр закордонних справ Фідан заявив, що перехід до другої фази угоди про припинення вогню в Секторі Гази очікується на початку 2026 року. Головним пріоритетом на даному етапі є передача управління Газою палестинській групі.

Другий етап миру в Газі очікується на початку 2026 року – МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що перехід до другої фази угоди про припинення вогню в Секторі Гази має розпочатися на початку 2026 року. Про це він повідомив у понеділок, 22 грудня, після зустрічей із офіційними особами США, Катару та Єгипту в Маямі, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами Фідана, під час переговорів сторони зосередилися на ключових бар'єрах, що заважають прогресу. Головним пріоритетом на даному етапі визначено процес передачі управління Газою палестинській групі.

Обговорення зосередилися на перешкодах для просування угоди до наступного етапу, пріоритетом було передання управління Газою палестинською групою 

– підкреслив очільник турецького МЗС.

Наступним кроком у процесі в Газі є призначення Ради миру - Рубіо19.12.25, 19:32 • 4326 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Reuters
Катар
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Сектор Газа