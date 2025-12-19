$42.340.00
15:48 • 4796 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 10619 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 11084 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 19679 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 17725 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 14352 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 16053 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12882 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 21530 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11130 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Наступним кроком у процесі в Газі є призначення Ради миру - Рубіо

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступним кроком у мирному процесі в Газі має бути призначення Ради миру та визначення групи технократів. Це дозволить зміцнити стабілізаційні сили та забезпечити щоденне управління анклавом.

Наступним кроком у процесі в Газі є призначення Ради миру - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наступним кроком у мирному процесі в Газі має бути призначення Ради миру та визначення групи технократів, які допомагатимуть керувати анклавом. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Наступним кроком тут є оголошення про створення Ради миру, оголошення про створення палестинської технократичної групи, яка допомагатиме забезпечувати щоденне управління. Як тільки це буде сформовано, я думаю, це дозволить нам зміцнити стабілізаційні сили, зокрема, як вони будуть оплачуватися та які правила їхньої участі 

- сказав Рубіо.

Видання зазначає, що коментарі Рубіо підкреслили, скільки роботи ще потрібно зробити для реалізації плану, який поклав край бойовим діям між Ізраїлем та Газою після його підписання, але не зміг зупинити Ізраїль від подальших атак.

Я думаю, що ми повинні дати їм ще кілька відповідей, перш ніж ми зможемо попросити когось твердо взяти на себе зобов’язання 

- додав Рубіо.

Нагадаємо

Ізраїль здійснив серію авіаударів по південному та північно-східному Лівану, оскільки наближається крайній термін роззброєння бойового угруповання "Хезболла" вздовж напруженого кордону між країнами.

Антоніна Туманова

