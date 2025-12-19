Наступним кроком у процесі в Газі є призначення Ради миру - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наступним кроком у мирному процесі в Газі має бути призначення Ради миру та визначення групи технократів, які допомагатимуть керувати анклавом. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Наступним кроком тут є оголошення про створення Ради миру, оголошення про створення палестинської технократичної групи, яка допомагатиме забезпечувати щоденне управління. Як тільки це буде сформовано, я думаю, це дозволить нам зміцнити стабілізаційні сили, зокрема, як вони будуть оплачуватися та які правила їхньої участі

Видання зазначає, що коментарі Рубіо підкреслили, скільки роботи ще потрібно зробити для реалізації плану, який поклав край бойовим діям між Ізраїлем та Газою після його підписання, але не зміг зупинити Ізраїль від подальших атак.

Я думаю, що ми повинні дати їм ще кілька відповідей, перш ніж ми зможемо попросити когось твердо взяти на себе зобов’язання