Ізраїль завдав авіаударів по Лівану напередодні вирішальної зустрічі щодо роззброєння "Хезболли"

У четвер Ізраїль здійснив серію авіаударів по південному та північно-східному Лівану, оскільки наближається крайній термін роззброєння бойового угруповання "Хезболла" вздовж напруженого кордону між країнами, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Удари відбулися за день до засідання комітету, який контролює дотримання режиму припинення вогню, укладеного за посередництва США, яке зупинило останню війну між Ізраїлем та "Хезболлою" рік тому. Зустріч у п'ятницю стане другою зустріччю механізму після того, як Ізраїль та Ліван призначили цивільних членів до раніше виключно військового комітету. До групи також входять Сполучені Штати, Франція та миротворчі сили ООН, розгорнуті вздовж кордону.

Разом з тим, як повідомляє АР, у Парижі командувач армії Лівану генерал Родольф Хайкал провів зустрічі з американськими, французькими та саудівськими чиновниками, щоб обговорити шляхи допомоги армії в її місії щодо посилення своєї присутності в прикордонному районі. Хайкал розпочав свої зустрічі з переговорів з французькими військовими чиновниками.

Генерал Фаб'єн Мандон, начальник штабу збройних сил Франції, у четвер опублікував повідомлення про те, що він обговорив з Хайкалом стратегічне середовище та виклики безпеці в Лівані та регіоні.

Мандон заявив, що допомога Франції ліванській армії керується спільною метою, яка полягає в тому, щоб "сприяти підтримці стабільності та міцного миру, з повагою до суверенітету Лівану".

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що політичні партії, які зустрілися в Парижі в четвер, домовилися провести конференцію в лютому, спрямовану на підтримку ліванських збройних сил.

Міністерство додало, що переговори були зосереджені на тому, як продемонструвати прогрес у роззброєнні "Хезболли", оскільки французькі, саудівські та американські посадовці зустрілися з керівником ліванської армії, щоб працювати над дорожньою картою механізму роззброєння.

У заяві ліванської армії цитується Хайкал, який сказав Мандону, що ліванська армія прагне виконати перший етап угоди про припинення вогню поблизу кордону з Ізраїлем "у визначені терміни".

Додамо

Ліванський уряд заявив, що армія мала б очистити всю прикордонну територію на південь від річки Літані від збройної присутності "Хезболли" до кінця року.

Ізраїльські військові заявили, що удари були завдані по інфраструктурі "Хезболли" та пускових установках у військовому комплексі, який група використовує для проведення навчань та курсів для своїх бійців. Ізраїльські військові також заявили, що вони завдали ударів по кількох військових спорудах "Хезболли", де зберігалася зброя, і звідки нещодавно діяли члени "Хезболли".

За даними державного Національного інформаційного агентства Лівану (NNA), інтенсивні авіаудари простягалися від районів гори Ріхан на півдні до північно-східного регіону Хермель, що межує з Сирією.

"Це ізраїльське послання до паризької зустрічі, спрямоване на підтримку ліванської армії", - сказав спікер парламенту Набіх Беррі про удари.

"Вогневий пояс ізраїльських авіаударів призначений на честь засідання механізму завтра (у п'ятницю)", – сказав Беррі під час парламентського засідання в Бейруті.

Нагадаємо

Остання війна між Ізраїлем та "Хезболлою" розпочалася 8 жовтня 2023 року, через день після того, як бойовики під проводом ХАМАС напали на південь Ізраїлю, після того як "Хезболла" випустила ракети по Ізраїлю на знак солідарності з ХАМАС. Ізраїль розпочав широкомасштабне бомбардування Лівану у вересні 2024 року, що значно послабило "Хезболлу", після чого відбулося наземне вторгнення.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Ізраїль з того часу майже щодня завдавав авіаударів, в основному спрямованих на членів "Хезболли", але також убивши 127 мирних жителів.

Протягом останніх кількох тижнів США посилили тиск на Ліван, щоб той активніше працював над роззброєнням "Хезболли".