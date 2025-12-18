$42.340.15
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
17:01 • 7138 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою
15:30 • 13960 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 13584 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 14983 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
13:04 • 22025 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
18 грудня, 12:29 • 28473 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров'я потребує перезавантаження
18 грудня, 12:00 • 12014 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31 • 22344 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15 • 19428 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
15:30 • 13963 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 11025 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:29 • 28477 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 24683 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 57843 перегляди
Ізраїль завдав авіаударів по Лівану напередодні вирішальної зустрічі щодо роззброєння "Хезболли"

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Ізраїль здійснив серію авіаударів по південному та північно-східному Лівану, наближаючись до крайнього терміну роззброєння "Хезболли". Це сталося напередодні засідання комітету з дотримання режиму припинення вогню та зустрічей у Парижі щодо допомоги ліванській армії.

Ізраїль завдав авіаударів по Лівану напередодні вирішальної зустрічі щодо роззброєння "Хезболли"

У четвер Ізраїль здійснив серію авіаударів по південному та північно-східному Лівану, оскільки наближається крайній термін роззброєння бойового угруповання "Хезболла" вздовж напруженого кордону між країнами, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Удари відбулися за день до засідання комітету, який контролює дотримання режиму припинення вогню, укладеного за посередництва США, яке зупинило останню війну між Ізраїлем та "Хезболлою" рік тому. Зустріч у п'ятницю стане другою зустріччю механізму після того, як Ізраїль та Ліван призначили цивільних членів до раніше виключно військового комітету. До групи також входять Сполучені Штати, Франція та миротворчі сили ООН, розгорнуті вздовж кордону.

Разом з тим, як повідомляє АР, у Парижі командувач армії Лівану генерал Родольф Хайкал провів зустрічі з американськими, французькими та саудівськими чиновниками, щоб обговорити шляхи допомоги армії в її місії щодо посилення своєї присутності в прикордонному районі. Хайкал розпочав свої зустрічі з переговорів з французькими військовими чиновниками.

Генерал Фаб'єн Мандон, начальник штабу збройних сил Франції, у четвер опублікував повідомлення про те, що він обговорив з Хайкалом стратегічне середовище та виклики безпеці в Лівані та регіоні.

Мандон заявив, що допомога Франції ліванській армії керується спільною метою, яка полягає в тому, щоб "сприяти підтримці стабільності та міцного миру, з повагою до суверенітету Лівану".

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що політичні партії, які зустрілися в Парижі в четвер, домовилися провести конференцію в лютому, спрямовану на підтримку ліванських збройних сил.

Міністерство додало, що переговори були зосереджені на тому, як продемонструвати прогрес у роззброєнні "Хезболли", оскільки французькі, саудівські та американські посадовці зустрілися з керівником ліванської армії, щоб працювати над дорожньою картою механізму роззброєння.

У заяві ліванської армії цитується Хайкал, який сказав Мандону, що ліванська армія прагне виконати перший етап угоди про припинення вогню поблизу кордону з Ізраїлем "у визначені терміни".

Додамо

Ліванський уряд заявив, що армія мала б очистити всю прикордонну територію на південь від річки Літані від збройної присутності "Хезболли" до кінця року.

Ізраїльські військові заявили, що удари були завдані по інфраструктурі "Хезболли" та пускових установках у військовому комплексі, який група використовує для проведення навчань та курсів для своїх бійців. Ізраїльські військові також заявили, що вони завдали ударів по кількох військових спорудах "Хезболли", де зберігалася зброя, і звідки нещодавно діяли члени "Хезболли".

За даними державного Національного інформаційного агентства Лівану (NNA), інтенсивні авіаудари простягалися від районів гори Ріхан на півдні до північно-східного регіону Хермель, що межує з Сирією.

"Це ізраїльське послання до паризької зустрічі, спрямоване на підтримку ліванської армії", - сказав спікер парламенту Набіх Беррі про удари.

"Вогневий пояс ізраїльських авіаударів призначений на честь засідання механізму завтра (у п'ятницю)", – сказав Беррі під час парламентського засідання в Бейруті.

Нагадаємо

Остання війна між Ізраїлем та "Хезболлою" розпочалася 8 жовтня 2023 року, через день після того, як бойовики під проводом ХАМАС напали на південь Ізраїлю, після того як "Хезболла" випустила ракети по Ізраїлю на знак солідарності з ХАМАС. Ізраїль розпочав широкомасштабне бомбардування Лівану у вересні 2024 року, що значно послабило "Хезболлу", після чого відбулося наземне вторгнення.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Ізраїль з того часу майже щодня завдавав авіаударів, в основному спрямованих на членів "Хезболли", але також убивши 127 мирних жителів.

Протягом останніх кількох тижнів США посилили тиск на Ліван, щоб той активніше працював над роззброєнням "Хезболли".

Антоніна Туманова

