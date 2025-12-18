Израиль нанес авиаудары по Ливану накануне решающей встречи по разоружению «Хезболлы»

В четверг Израиль нанес серию авиаударов по южному и северо-восточному Ливану, поскольку приближается крайний срок разоружения боевой группировки "Хезболла" вдоль напряженной границы между странами, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Удары произошли за день до заседания комитета, который контролирует соблюдение режима прекращения огня, заключенного при посредничестве США, которое остановило последнюю войну между Израилем и "Хезболлой" год назад. Встреча в пятницу станет второй встречей механизма после того, как Израиль и Ливан назначили гражданских членов в ранее исключительно военный комитет. В группу также входят Соединенные Штаты, Франция и миротворческие силы ООН, развернутые вдоль границы.

Вместе с тем, как сообщает АР, в Париже командующий армией Ливана генерал Родольф Хайкал провел встречи с американскими, французскими и саудовскими чиновниками, чтобы обсудить пути помощи армии в ее миссии по усилению своего присутствия в приграничном районе. Хайкал начал свои встречи с переговоров с французскими военными чиновниками.

Генерал Фабьен Мандон, начальник штаба вооруженных сил Франции, в четверг опубликовал сообщение о том, что он обсудил с Хайкалом стратегическую среду и вызовы безопасности в Ливане и регионе.

Мандон заявил, что помощь Франции ливанской армии руководствуется общей целью, которая заключается в том, чтобы "способствовать поддержанию стабильности и прочного мира, с уважением к суверенитету Ливана".

Министерство иностранных дел Франции заявило, что политические партии, которые встретились в Париже в четверг, договорились провести конференцию в феврале, направленную на поддержку ливанских вооруженных сил.

Министерство добавило, что переговоры были сосредоточены на том, как продемонстрировать прогресс в разоружении "Хезболлы", поскольку французские, саудовские и американские чиновники встретились с руководителем ливанской армии, чтобы работать над дорожной картой механизма разоружения.

В заявлении ливанской армии цитируется Хайкал, который сказал Мандону, что ливанская армия стремится выполнить первый этап соглашения о прекращении огня вблизи границы с Израилем "в определенные сроки".

Добавим

Ливанское правительство заявило, что армия должна была очистить всю приграничную территорию к югу от реки Литани от вооруженного присутствия "Хезболлы" до конца года.

Израильские военные заявили, что удары были нанесены по инфраструктуре "Хезболлы" и пусковым установкам в военном комплексе, который группа использует для проведения учений и курсов для своих бойцов. Израильские военные также заявили, что они нанесли удары по нескольким военным сооружениям "Хезболлы", где хранилось оружие, и откуда недавно действовали члены "Хезболлы".

По данным государственного Национального информационного агентства Ливана (NNA), интенсивные авиаудары простирались от районов горы Рихан на юге до северо-восточного региона Хермель, граничащего с Сирией.

"Это израильское послание к парижской встрече, направленное на поддержку ливанской армии", - сказал спикер парламента Набих Берри об ударах.

"Огневой пояс израильских авиаударов предназначен в честь заседания механизма завтра (в пятницу)", – сказал Берри во время парламентского заседания в Бейруте.

Напомним

Последняя война между Израилем и "Хезболлой" началась 8 октября 2023 года, через день после того, как боевики под предводительством ХАМАС напали на юг Израиля, после того как "Хезболла" выпустила ракеты по Израилю в знак солидарности с ХАМАС. Израиль начал широкомасштабную бомбардировку Ливана в сентябре 2024 года, что значительно ослабило "Хезболлу", после чего последовало наземное вторжение.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Израиль с тех пор почти ежедневно наносил авиаудары, в основном направленные на членов "Хезболлы", но также убив 127 мирных жителей.

В течение последних нескольких недель США усилили давление на Ливан, чтобы тот активнее работал над разоружением "Хезболлы".