Следующим шагом в процессе в Газе является назначение Совета мира - Рубио

15:48 • 5656 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 11799 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 12175 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 21619 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 18843 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 14661 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 16278 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 12967 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 22312 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11165 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
В Киеве демонтируют памятник Булгакову, Ахматовой и декоммунизируют еще 13 объектов19 декабря, 07:49
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается19 декабря, 09:27
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать19 декабря, 10:04
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo19 декабря, 10:41
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 21634 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 22318 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 28470 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 54620 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18
Следующим шагом в процессе в Газе является назначение Совета мира - Рубио

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующим шагом в мирном процессе в Газе должно быть назначение Совета мира и определение группы технократов. Это позволит укрепить стабилизационные силы и обеспечить ежедневное управление анклавом.

Следующим шагом в процессе в Газе является назначение Совета мира - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что следующим шагом в мирном процессе в Газе должно стать назначение Совета мира и определение группы технократов, которые будут помогать управлять анклавом. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Следующим шагом здесь является объявление о создании Совета мира, объявление о создании палестинской технократической группы, которая будет помогать обеспечивать ежедневное управление. Как только это будет сформировано, я думаю, это позволит нам укрепить стабилизационные силы, в частности, как они будут оплачиваться и каковы правила их участия 

- сказал Рубио.

Издание отмечает, что комментарии Рубио подчеркнули, сколько работы еще предстоит сделать для реализации плана, который положил конец боевым действиям между Израилем и Газой после его подписания, но не смог остановить Израиль от дальнейших атак.

Я думаю, что мы должны дать им еще несколько ответов, прежде чем мы сможем попросить кого-то твердо взять на себя обязательства 

- добавил Рубио.

Напомним

Израиль совершил серию авиаударов по южному и северо-восточному Ливану, поскольку приближается крайний срок разоружения боевой группировки "Хезболла" вдоль напряженной границы между странами.

Антонина Туманова

Новости Мира