Следующим шагом в процессе в Газе является назначение Совета мира - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что следующим шагом в мирном процессе в Газе должно стать назначение Совета мира и определение группы технократов, которые будут помогать управлять анклавом. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Следующим шагом здесь является объявление о создании Совета мира, объявление о создании палестинской технократической группы, которая будет помогать обеспечивать ежедневное управление. Как только это будет сформировано, я думаю, это позволит нам укрепить стабилизационные силы, в частности, как они будут оплачиваться и каковы правила их участия

Издание отмечает, что комментарии Рубио подчеркнули, сколько работы еще предстоит сделать для реализации плана, который положил конец боевым действиям между Израилем и Газой после его подписания, но не смог остановить Израиль от дальнейших атак.

Я думаю, что мы должны дать им еще несколько ответов, прежде чем мы сможем попросить кого-то твердо взять на себя обязательства