Второй этап мира в Газе ожидается в начале 2026 года – МИД Турции

16:37 • 996 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
14:35 • 12251 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 12116 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 14422 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 17443 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 17867 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 18642 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 16953 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13097 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
22 декабря, 10:23 • 12242 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 28903 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 31303 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу22 декабря, 09:41 • 23505 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 22788 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 12691 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 12251 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 22840 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 59104 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 81110 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 115474 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Сергей Кислыця
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Львов
УНН Lite
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 3694 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 31354 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 28959 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 33093 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 33941 просмотра
Техника
Золото
Хранитель
Фильм
Дипломатка

Второй этап мира в Газе ожидается в начале 2026 года – МИД Турции

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Турецкий министр иностранных дел Фидан заявил, что переход ко второй фазе соглашения о прекращении огня в Секторе Газа ожидается в начале 2026 года. Главным приоритетом на данном этапе является передача управления Газой палестинской группе.

Второй этап мира в Газе ожидается в начале 2026 года – МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что переход ко второй фазе соглашения о прекращении огня в Секторе Газа должен начаться в начале 2026 года. Об этом он сообщил в понедельник, 22 декабря, после встреч с официальными лицами США, Катара и Египта в Майами, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По словам Фидана, во время переговоров стороны сосредоточились на ключевых барьерах, мешающих прогрессу. Главным приоритетом на данном этапе определен процесс передачи управления Газой палестинской группе.

Обсуждения сосредоточились на препятствиях для продвижения соглашения к следующему этапу, приоритетом была передача управления Газой палестинской группой 

– подчеркнул глава турецкого МИД.

Следующим шагом в процессе в Газе является назначение Совета мира - Рубио19.12.25, 19:32 • 4326 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Reuters
Катар
Турция
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа