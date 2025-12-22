Второй этап мира в Газе ожидается в начале 2026 года – МИД Турции
Киев • УНН
Турецкий министр иностранных дел Фидан заявил, что переход ко второй фазе соглашения о прекращении огня в Секторе Газа ожидается в начале 2026 года. Главным приоритетом на данном этапе является передача управления Газой палестинской группе.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что переход ко второй фазе соглашения о прекращении огня в Секторе Газа должен начаться в начале 2026 года. Об этом он сообщил в понедельник, 22 декабря, после встреч с официальными лицами США, Катара и Египта в Майами, сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
По словам Фидана, во время переговоров стороны сосредоточились на ключевых барьерах, мешающих прогрессу. Главным приоритетом на данном этапе определен процесс передачи управления Газой палестинской группе.
