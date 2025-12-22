$42.250.09
Нетаньяху и Трамп обсудят "иранскую угрозу" и будущее Газы

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Премьер Израиля Нетаньяху на следующей неделе посетит США для встречи с Дональдом Трампом. Главной темой станет ядерная активность Ирана на фоне его недавних ракетных учений, а также переход к следующему этапу "Плана Трампа" по Газе.

Нетаньяху и Трамп обсудят "иранскую угрозу" и будущее Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на следующей неделе посетит США для встречи с Дональдом Трампом. Главной темой станет ядерная активность Ирана на фоне его недавних ракетных учений. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ключевые тезисы переговоров:

  • Ядерное сдерживание: Нетаньяху будет требовать снижения уровня обогащения урана в Тегеране, несмотря на июньскую войну.
    • Газа и Ливан: лидеры обсудят переход к следующему этапу "Плана Трампа" и нейтрализацию угрозы от "Хезболлы".
      • Геополитика: на саммите с лидерами Греции и Кипра в Иерусалиме Нетаньяху также подтвердил намерение создать энергетический и транспортный коридор из Индии в Европу.

        Мы не стремимся к конфронтации, а хотим стабильности и мира 

        – заявил Нетаньяху, подчеркнув необходимость остановить атаки хуситов на международное судоходство.

        Степан Гафтко

        ПолитикаНовости Мира
        Ядерное оружие
        Энергетика
        Столкновения
        Reuters
        Иерусалим
        Ливан
        Дональд Трамп
        Индия
        Греция
        Европа
        Соединённые Штаты
        Сектор Газа
        Иран
        Кипр