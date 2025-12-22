Нетаньяху и Трамп обсудят "иранскую угрозу" и будущее Газы
Киев • УНН
Премьер Израиля Нетаньяху на следующей неделе посетит США для встречи с Дональдом Трампом. Главной темой станет ядерная активность Ирана на фоне его недавних ракетных учений, а также переход к следующему этапу "Плана Трампа" по Газе.
Детали
Ключевые тезисы переговоров:
- Ядерное сдерживание: Нетаньяху будет требовать снижения уровня обогащения урана в Тегеране, несмотря на июньскую войну.
- Газа и Ливан: лидеры обсудят переход к следующему этапу "Плана Трампа" и нейтрализацию угрозы от "Хезболлы".
- Геополитика: на саммите с лидерами Греции и Кипра в Иерусалиме Нетаньяху также подтвердил намерение создать энергетический и транспортный коридор из Индии в Европу.
Мы не стремимся к конфронтации, а хотим стабильности и мира
