Нетаньяху заявил о близости второго этапа плана прекращения войны в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что второй этап плана по прекращению войны в Газе, разработанного при посредничестве США, близок, но ключевые вопросы еще предстоит решить, передает УНН.

Детали

В соответствии со вторым этапом плана президента Дональда Трампа, Израиль должен отвести свои войска дальше от Газы после того, как будет сформирована переходная власть и развернуты международные силы безопасности. ХАМАС должен разоружиться и начать восстановление.

В связи с нерешенными вопросами о разоружении ХАМАС один высокопоставленный чиновник заявил, что группировка готова рассмотреть возможность "заморозки или хранения" оставшегося оружия.

США и другие посредники оказывают давление на обе стороны, стремясь к переходу к следующим этапам плана Трампа.

По сообщениям арабских СМИ, группа Красного Креста и члены вооруженного крыла ХАМАС возобновляют поиски последнего погибшего израильского заложника, сержанта полиции Рана Гвили, в районе Зейтуна города Газа.

Гвили был убит в результате нападений, организованных ХАМАС 7 октября 2023 года, и его тело должно быть возвращено в соответствии с условиями первоначального соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. "Мы вытащим его", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции в воскресенье.

Через два месяца после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе обе стороны продолжают обвинять друг друга в ежедневных нарушениях. Израильские силы по-прежнему контролируют более половины сектора Газа. ХАМАС в значительной степени восстановил свое присутствие на остальной территории.

В беседе с журналистами Нетаньяху заявил, что в конце месяца проведет важные переговоры с президентом Трампом относительно того, как обеспечить реализацию второго этапа плана. Представительница правительства Израиля объявила в понедельник, что встреча состоится 29 декабря.

После встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Иерусалиме в воскресенье Нетаньяху подтвердил, что правление ХАМАС в Газе должно прекратиться, и что эта вооруженная группировка должна выполнить "свое обязательство" сложить оружие и добиться демилитаризации сектора.

Позже, выступая перед израильскими послами и дипломатами, он выразил скептицизм относительно того, смогут ли запланированные многонациональные силы разоружить ХАМАС.

"Возникает вопрос: наши друзья в Америке хотят попытаться создать международные силы, которые выполнят эту задачу. Я сказал – пожалуйста. Есть ли здесь добровольцы? Наоборот, пожалуйста", – сказал Нетаньяху, видимо сомневаясь в готовности иностранных войск разоружить ХАМАС силой.

Далее он повторил, что Израиль обеспечит разоружение, сказав: "Это можно сделать легким путем, это можно сделать сложным путем. Но в конечном итоге это будет сделано". В интервью агентству Associated Press высокопоставленный представитель ХАМАС Бассем Наим заявил, что его группировка готова к переговорам о "замораживании или хранении" своего арсенала оружия как возможный подход к решению одной из самых сложных проблем.

"Мы открыты для всеобъемлющего подхода, чтобы избежать дальнейшей эскалации, столкновений или взрывов", - заявил Наим, член политбюро ХАМАС, в интервью в Катаре, где базируется значительная часть руководства группировки.

ХАМАС ранее отказывался сдавать оружие без создания независимого палестинского государства.

Он также заявил, что Израиль не выполнил ключевые обязательства по прекращению огня, заявив, что Газа не была завалена гуманитарной помощью, а пограничный переход Рафах с Египтом не был вновь открыт.

Гуманитарные организации сообщают о резком увеличении поставок в секторе, однако они по-прежнему сталкиваются с ограничениями со стороны Израиля в своей работе и отсутствием безопасности. На прошлой неделе Израиль заявил о готовности вновь открыть Рафах — главные ворота Газы в мир — но только для того, чтобы люди могли покинуть ее. Египет и палестинцы не согласились с этим и настаивали на том, что Израиль обязан открыть КПП в обоих направлениях.

Соглашение о прекращении огня остановило разрушительное двухлетнее израильское наступление в Газе, спровоцированное смертоносными атаками ХАМАС и массовым захватом заложников на юге Израиля.

Первый этап мирного плана включал возвращение 20 живых заложников и останков 28 погибших заложников, оставшихся в Газе. В обмен на освобождение живых заложников Израиль передал почти 2000 палестинских заключенных. За каждого переданного израильского заложника Израиль возвращает тела 15 палестинцев.