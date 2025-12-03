$42.330.01
Эксклюзив
16:02 • 6310 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 12421 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 16890 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 15497 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 20550 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 21266 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 23572 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 29163 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 36828 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 30487 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Израиль откроет пограничный переход "Рафах", чтобы позволить палестинцам покинуть Сектор Газа

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Пограничный переход "Рафах" для того, чтобы палестинские жители Сектора Газа смогли покинуть ее территорию, может быть открыт Израилем уже в ближайшие дни.

Израиль откроет пограничный переход "Рафах", чтобы позволить палестинцам покинуть Сектор Газа

Израиль в среду заявил о планах в ближайшие дни вновь открыть пограничный переход "Рафах", чтобы позволить палестинцам покинуть Сектор Газа. Это является важным событием для тысяч больных и раненых, которые два года были отрезаны от необходимой медицинской помощи из-за разрушенной системы здравоохранения Газы. Об этом говорится в сообщении Associated Press, пишет УНН.

Детали

Однако, как сообщают СМИ, решение сопровождается значительными осложнениями и спорами. Израиль требует, чтобы палестинцы, желающие выехать, получили предварительное одобрение израильских и египетских служб безопасности, хотя критерии такого одобрения остаются неясными.

ч. Израиль и США обсуждают судьбу боевиков ХАМАС в туннелях Рафаха, где заблокировано около 200 бойцов

Израиль утверждает, что пока все заложники, захваченные ХАМАС 7 октября 2023 года, не будут освобождены, он позволит палестинцам только выезд из Газы, но не въезд.

В свою очередь Египет настаивает на немедленном открытии перехода в обоих направлениях, что позволило бы палестинцам из Египта въехать в Газу. Такая позиция заключается в решительной оппозиции Каира к постоянному переселению палестинских беженцев на его территорию.

ч. ХАМАС усиливает контроль над Газой, несмотря на международные переговоры

До войны "Рафах" был единственным пограничным переходом, соединявшим территорию Газы с другой страной, кроме Израиля. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что более 16 500 больных и раненых остро нуждаются в медицинской помощи за пределами Сектора Газа.

Возобновление работы перехода, который был сильно поврежден во время боевых действий, также зависит от завершения логистических процедур миссией Европейского Союза.

ч. Совет Безопасности ООН начинает переговоры над проектом США о международных силах в Газе

Степан Гафтко

Новости Мира
Израиль
Сектор Газа
Государство Палестина