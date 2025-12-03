Израиль откроет пограничный переход "Рафах", чтобы позволить палестинцам покинуть Сектор Газа

Израиль в среду заявил о планах в ближайшие дни вновь открыть пограничный переход "Рафах", чтобы позволить палестинцам покинуть Сектор Газа. Это является важным событием для тысяч больных и раненых, которые два года были отрезаны от необходимой медицинской помощи из-за разрушенной системы здравоохранения Газы. Об этом говорится в сообщении Associated Press, пишет УНН.

Детали

Однако, как сообщают СМИ, решение сопровождается значительными осложнениями и спорами. Израиль требует, чтобы палестинцы, желающие выехать, получили предварительное одобрение израильских и египетских служб безопасности, хотя критерии такого одобрения остаются неясными.

Израиль утверждает, что пока все заложники, захваченные ХАМАС 7 октября 2023 года, не будут освобождены, он позволит палестинцам только выезд из Газы, но не въезд.

В свою очередь Египет настаивает на немедленном открытии перехода в обоих направлениях, что позволило бы палестинцам из Египта въехать в Газу. Такая позиция заключается в решительной оппозиции Каира к постоянному переселению палестинских беженцев на его территорию.

До войны "Рафах" был единственным пограничным переходом, соединявшим территорию Газы с другой страной, кроме Израиля. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что более 16 500 больных и раненых остро нуждаются в медицинской помощи за пределами Сектора Газа.

Возобновление работы перехода, который был сильно поврежден во время боевых действий, также зависит от завершения логистических процедур миссией Европейского Союза.

