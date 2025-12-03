Ізраїль відкриє прикордонний перехід "Рафах", щоб дозволити палестинцям покинути Сектор Гази

Фото: AP

Ізраїль у середу заявив про плани найближчими днями знову відкрити прикордонний перехід "Рафах", щоб дозволити палестинцям залишити Сектор Гази. Це є важливою подією для тисяч хворих та поранених, які два роки були відрізані від необхідної медичної допомоги через зруйновану систему охорони здоров'я Гази. Про це йдеться у повідомленні Associated Press, пише УНН.

Деталі

Проте, як повідомляють ЗМІ, рішення супроводжується значними ускладненнями та суперечками. Ізраїль вимагає, щоб палестинці, які бажають виїхати, отримали попереднє схвалення ізраїльських та єгипетських служб безпеки, хоча критерії такого схвалення залишаються незрозумілими.

Ізраїль стверджує, що доки всі заручники, захоплені ХАМАС 7 жовтня 2023 року, не будуть звільнені, він дозволить палестинцям лише виїзд із Гази, але не в'їзд.

Своєю чергою Єгипет наполягає на негайному відкритті переходу в обох напрямках, що дозволило б палестинцям із Єгипту в’їхати до Гази. Така позиція полягає в рішучій опозиції Каїра до постійного переселення палестинських біженців на його територію.

До війни "Рафах" був єдиним прикордонним переходом, що сполучав територію Гази з іншою країною, окрім Ізраїлю. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що понад 16 500 хворих і поранених гостро потребують медичної допомоги за межами Сектора Гази.

Відновлення роботи переходу, який був сильно пошкоджений під час бойових дій, також залежить від завершення логістичних процедур місією Європейського Союзу.

