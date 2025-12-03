Ізраїль відкриє прикордонний перехід "Рафах", щоб дозволити палестинцям покинути Сектор Гази

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 6282 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 12387 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 16845 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 15469 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 20530 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 21248 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 23559 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29154 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36818 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30481 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 16585 перегляди
На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"PhotoVideo3 грудня, 09:59 • 11346 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 27175 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни3 грудня, 12:35 • 14793 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України3 грудня, 12:41 • 17911 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення13:24 • 16846 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 27316 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 47006 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 49815 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 58889 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 58092 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 60414 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 115167 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 88791 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 104493 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Airbus A320 серії
FIFA (серія відеоігор)

Ізраїль відкриє прикордонний перехід "Рафах", щоб дозволити палестинцям покинути Сектор Гази

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Прикордонний перехід "Рафах" для того, щоб палестинські жителі Сектору Гази змогли покинути її територію може бути відкритий вже найближчими днями Ізраїлем.

Ізраїль відкриє прикордонний перехід "Рафах", щоб дозволити палестинцям покинути Сектор Гази
Фото: AP

Ізраїль у середу заявив про плани найближчими днями знову відкрити прикордонний перехід "Рафах", щоб дозволити палестинцям залишити Сектор Гази. Це є важливою подією для тисяч хворих та поранених, які два роки були відрізані від необхідної медичної допомоги через зруйновану систему охорони здоров'я Гази. Про це йдеться у повідомленні Associated Press, пише УНН.

Деталі

Проте, як повідомляють ЗМІ, рішення супроводжується значними ускладненнями та суперечками. Ізраїль вимагає, щоб палестинці, які бажають виїхати, отримали попереднє схвалення ізраїльських та єгипетських служб безпеки, хоча критерії такого схвалення залишаються незрозумілими.

Ізраїль та США обговорюють долю бойовиків ХАМАС у тунелях Рафаха, де заблоковано близько 200 бійців30.11.25, 12:44 • 4768 переглядiв

Ізраїль стверджує, що доки всі заручники, захоплені ХАМАС 7 жовтня 2023 року, не будуть звільнені, він дозволить палестинцям лише виїзд із Гази, але не в'їзд.

Своєю чергою Єгипет наполягає на негайному відкритті переходу в обох напрямках, що дозволило б палестинцям із Єгипту в’їхати до Гази. Така позиція полягає в рішучій опозиції Каїра до постійного переселення палестинських біженців на його територію.

ХАМАС посилює контроль над Газою, незважаючи на міжнародні переговори15.11.25, 14:54 • 4819 переглядiв

До війни "Рафах" був єдиним прикордонним переходом, що сполучав територію Гази з іншою країною, окрім Ізраїлю. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що понад 16 500 хворих і поранених гостро потребують медичної допомоги за межами Сектора Гази.

Відновлення роботи переходу, який був сильно пошкоджений під час бойових дій, також залежить від завершення логістичних процедур місією Європейського Союзу.

Рада Безпеки ООН розпочинає переговори над проєктом США про міжнародні сили в Газі06.11.25, 22:15 • 3712 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Ізраїль
Сектор Газа
Палестинська держава