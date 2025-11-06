Рада Безпеки ООН розпочинає переговори над проєктом США про міжнародні сили в Газі

Рада Безпеки ООН у четвер розпочинає обговорення резолюції, підготовленої США, яка мала би уповноважити тимчасовий перехідний орган управління та міжнародні стабілізаційні сили в Газі на дворічний мандат. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Проєкт тексту, який США офіційно розіслали членам Ради, передбачає створення сил, що матимуть право "використовувати всі необхідні заходи" для захисту цивільного населення, доставки гуманітарної допомоги, контролю кордонів і сприяння демілітаризації сектора – зокрема знищенню військової інфраструктури й виведення з експлуатації зброї нелегальних формувань. США заявляють, що документ має регіональну підтримку від Єгипту, Катару, Саудівської Аравії, Туреччини та ОАЕ.

Посил такий: якщо регіон з нами в цьому питанні, і регіон з нами в тому, як побудована ця резолюція, то ми вважаємо, що рада також повинна бути