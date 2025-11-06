Рада Безпеки ООН розпочинає переговори над проєктом США про міжнародні сили в Газі
Київ • УНН
ООН розпочинає обговорення резолюції США про міжнародні сили в Газі з дворічним мандатом. Проєкт передбачає захист цивільних, доставку допомоги та демілітаризацію сектора.
Рада Безпеки ООН у четвер розпочинає обговорення резолюції, підготовленої США, яка мала би уповноважити тимчасовий перехідний орган управління та міжнародні стабілізаційні сили в Газі на дворічний мандат. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Проєкт тексту, який США офіційно розіслали членам Ради, передбачає створення сил, що матимуть право "використовувати всі необхідні заходи" для захисту цивільного населення, доставки гуманітарної допомоги, контролю кордонів і сприяння демілітаризації сектора – зокрема знищенню військової інфраструктури й виведення з експлуатації зброї нелегальних формувань. США заявляють, що документ має регіональну підтримку від Єгипту, Катару, Саудівської Аравії, Туреччини та ОАЕ.
ХАМАС розгляне відмову від зброї в умовах припинення вогню в Газі05.11.25, 20:41 • 4358 переглядiв
Посил такий: якщо регіон з нами в цьому питанні, і регіон з нами в тому, як побудована ця резолюція, то ми вважаємо, що рада також повинна бути
Для ухвалення резолюції потрібно щонайменше дев’ять голосів "за" і відсутність вето з боку постійних членів Ради. Чиновник додав, що сподіваються провести голосування "тижнями, а не місяцями".
росія та Китай, безумовно, зроблять свій внесок, і ми сприймемо його по мірі надходження. Але зрештою, я не бачу, щоб ці країни стояли на заваді та блокували те, що, ймовірно, є найперспективнішим планом миру за останнє покоління
Проєкт дає силам мандат на забезпечення "демілітаризації" Гази, проте США припускають, що ХАМАС має "виконати свою частину угоди" й відмовитися від озброєнь – позиція, з якою угруповання поки що не погоджувалося.
У Газі зростає гуманітарна криза: намети зношуються, а їжі бракує напередодні зими 04.11.25, 19:40 • 2942 перегляди