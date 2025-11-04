У Газі зростає гуманітарна криза: намети зношуються, а їжі бракує напередодні зими

Попри майже чотири тижні перемир’я, гуманітарна допомога до Гази надходить у мізерних обсягах, повідомляють міжнародні організації. З настанням холодів жителі анклаву залишаються без достатньої кількості їжі, води та притулку – старі намети вже не витримують негоди. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Всесвітня продовольча програма (ВПП) заявила, що до регіону надходить лише половина необхідної кількості харчів. Представник агентства Абір Етефа назвала ситуацію "перегонами з часом".

Нам потрібен повний доступ. Нам потрібно, щоб усе швидко рухалося вперед. Наближаються зимові місяці. Люди все ще страждають від голоду, а потреби надзвичайно високі