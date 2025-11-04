У Газі зростає гуманітарна криза: намети зношуються, а їжі бракує напередодні зими

ukenru
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 3340 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 11324 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 22867 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 23407 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 17872 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17633 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15037 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 20999 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47076 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Теги
Автори
1000 гривень зимової підтримки: в уряді розповіли про деталі програми4 листопада, 08:57 • 5662 перегляди
У Києві пацієнтка померла під час пластичної операції, хірургу повідомили про підозруPhoto4 листопада, 09:03 • 7118 перегляди
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto4 листопада, 10:24 • 12360 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 20677 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 16495 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 22878 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 16566 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 23415 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47080 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 44237 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Анджей Дуда
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Ізраїль
Вашингтон
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 2594 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 20734 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 34434 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 30127 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 34204 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
TikTok

У Газі зростає гуманітарна криза: намети зношуються, а їжі бракує напередодні зими

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Міжнародні організації повідомляють, що гуманітарна допомога до Гази надходить у мізерних обсягах, залишаючи жителів без достатньої кількості їжі, води та притулку. Всесвітня продовольча програма заявляє, що до регіону надходить лише половина необхідної кількості харчів, а більшість мешканців харчуються лише зерновими та бобовими.

У Газі зростає гуманітарна криза: намети зношуються, а їжі бракує напередодні зими

Попри майже чотири тижні перемир’я, гуманітарна допомога до Гази надходить у мізерних обсягах, повідомляють міжнародні організації. З настанням холодів жителі анклаву залишаються без достатньої кількості їжі, води та притулку – старі намети вже не витримують негоди. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Всесвітня продовольча програма (ВПП) заявила, що до регіону надходить лише половина необхідної кількості харчів. Представник агентства Абір Етефа назвала ситуацію "перегонами з часом".

Нам потрібен повний доступ. Нам потрібно, щоб усе швидко рухалося вперед. Наближаються зимові місяці. Люди все ще страждають від голоду, а потреби надзвичайно високі 

– заявила Етефа.

За її словами, більшість мешканців харчуються лише зерновими та бобовими, а продукти тваринного походження практично відсутні.

М’ясо, яйця, овочі, фрукти споживаються вкрай рідко 

– додала вона.

Близько 1,5 мільйона людей у Газі потребують житла, проте, за даними Норвезької ради у справах біженців, більшість наметів та брезентів ще не отримали схвалення на ввезення з боку Ізраїлю.

Ізраїль завдав нового удару по Газі та звинуватив ХАМАС у підготовці неминучого теракту - ЗМІ29.10.25, 19:24 • 3651 перегляд

Голова палестинських гуманітарних агентств Амджад аль-Шава попередив: "Скоро настане зима – дощова вода, можливі повені, а також потенційні хвороби через сотні тонн сміття поблизу населених пунктів".

За оцінками ООН, у Газу наразі потрапляє лише 25–30% очікуваної допомоги, тоді як умови життя "стають нестерпними".

США поширили в Радбезі ООН проєкт резолюції про сили безпеки в Газі - Axios04.11.25, 11:50 • 2024 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
благодійність
Організація Об'єднаних Націй
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа