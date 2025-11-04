У Газі зростає гуманітарна криза: намети зношуються, а їжі бракує напередодні зими
Міжнародні організації повідомляють, що гуманітарна допомога до Гази надходить у мізерних обсягах, залишаючи жителів без достатньої кількості їжі, води та притулку. Всесвітня продовольча програма заявляє, що до регіону надходить лише половина необхідної кількості харчів, а більшість мешканців харчуються лише зерновими та бобовими.
Попри майже чотири тижні перемир’я, гуманітарна допомога до Гази надходить у мізерних обсягах, повідомляють міжнародні організації. З настанням холодів жителі анклаву залишаються без достатньої кількості їжі, води та притулку – старі намети вже не витримують негоди. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Всесвітня продовольча програма (ВПП) заявила, що до регіону надходить лише половина необхідної кількості харчів. Представник агентства Абір Етефа назвала ситуацію "перегонами з часом".
Нам потрібен повний доступ. Нам потрібно, щоб усе швидко рухалося вперед. Наближаються зимові місяці. Люди все ще страждають від голоду, а потреби надзвичайно високі
За її словами, більшість мешканців харчуються лише зерновими та бобовими, а продукти тваринного походження практично відсутні.
М’ясо, яйця, овочі, фрукти споживаються вкрай рідко
Близько 1,5 мільйона людей у Газі потребують житла, проте, за даними Норвезької ради у справах біженців, більшість наметів та брезентів ще не отримали схвалення на ввезення з боку Ізраїлю.
Голова палестинських гуманітарних агентств Амджад аль-Шава попередив: "Скоро настане зима – дощова вода, можливі повені, а також потенційні хвороби через сотні тонн сміття поблизу населених пунктів".
За оцінками ООН, у Газу наразі потрапляє лише 25–30% очікуваної допомоги, тоді як умови життя "стають нестерпними".
