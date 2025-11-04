В Газе нарастает гуманитарный кризис: палатки изнашиваются, а еды не хватает в преддверии зимы
Международные организации сообщают, что гуманитарная помощь в Газу поступает в мизерных объемах, оставляя жителей без достаточного количества еды, воды и убежища. Всемирная продовольственная программа заявляет, что в регион поступает лишь половина необходимого количества продовольствия, а большинство жителей питаются только зерновыми и бобовыми.
Несмотря на почти четыре недели перемирия, гуманитарная помощь в Газу поступает в мизерных объемах, сообщают международные организации. С наступлением холодов жители анклава остаются без достаточного количества еды, воды и убежища – старые палатки уже не выдерживают непогоды. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Детали
Всемирная продовольственная программа (ВПП) заявила, что в регион поступает лишь половина необходимого количества продовольствия. Представитель агентства Абир Этефа назвала ситуацию "гонкой со временем".
Нам нужен полный доступ. Нам нужно, чтобы все быстро двигалось вперед. Приближаются зимние месяцы. Люди все еще страдают от голода, а потребности чрезвычайно высоки
По ее словам, большинство жителей питаются только зерновыми и бобовыми, а продукты животного происхождения практически отсутствуют.
Мясо, яйца, овощи, фрукты потребляются крайне редко
Около 1,5 миллиона человек в Газе нуждаются в жилье, однако, по данным Норвежского совета по делам беженцев, большинство палаток и брезентов еще не получили одобрения на ввоз со стороны Израиля.
Глава палестинских гуманитарных агентств Амджад аль-Шава предупредил: "Скоро наступит зима – дождевая вода, возможные наводнения, а также потенциальные болезни из-за сотен тонн мусора вблизи населенных пунктов".
По оценкам ООН, в Газу сейчас попадает лишь 25–30% ожидаемой помощи, тогда как условия жизни "становятся невыносимыми".
