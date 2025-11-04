В Газе нарастает гуманитарный кризис: палатки изнашиваются, а еды не хватает в преддверии зимы

ukenru
17:22 • 2234 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
15:06 • 10622 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
14:17 • 21944 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 22613 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32 • 17584 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 17533 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 14967 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 20981 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 46754 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 24520 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
1000 гривен зимней поддержки: в правительстве рассказали о деталях программы4 ноября, 08:57 • 4758 просмотра
В Киеве пациентка умерла во время пластической операции, хирургу сообщили о подозренииPhoto4 ноября, 09:03 • 6166 просмотра
Скандал вокруг центра на ДВРЗ в Киеве: военных перевели за пределы столицы - нардепPhoto4 ноября, 10:24 • 11901 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 19991 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 15625 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
14:17 • 21910 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 15764 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
13:39 • 22583 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 46743 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 43882 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Анджей Дуда
Денис Шмыгаль
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Европа
Румыния
Реклама
УНН Lite
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу16:38 • 2194 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 20109 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 34232 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 29936 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 34018 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Financial Times

В Газе нарастает гуманитарный кризис: палатки изнашиваются, а еды не хватает в преддверии зимы

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Международные организации сообщают, что гуманитарная помощь в Газу поступает в мизерных объемах, оставляя жителей без достаточного количества еды, воды и убежища. Всемирная продовольственная программа заявляет, что в регион поступает лишь половина необходимого количества продовольствия, а большинство жителей питаются только зерновыми и бобовыми.

В Газе нарастает гуманитарный кризис: палатки изнашиваются, а еды не хватает в преддверии зимы

Несмотря на почти четыре недели перемирия, гуманитарная помощь в Газу поступает в мизерных объемах, сообщают международные организации. С наступлением холодов жители анклава остаются без достаточного количества еды, воды и убежища – старые палатки уже не выдерживают непогоды. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Всемирная продовольственная программа (ВПП) заявила, что в регион поступает лишь половина необходимого количества продовольствия. Представитель агентства Абир Этефа назвала ситуацию "гонкой со временем".

Нам нужен полный доступ. Нам нужно, чтобы все быстро двигалось вперед. Приближаются зимние месяцы. Люди все еще страдают от голода, а потребности чрезвычайно высоки 

– заявила Этефа.

По ее словам, большинство жителей питаются только зерновыми и бобовыми, а продукты животного происхождения практически отсутствуют.

Мясо, яйца, овощи, фрукты потребляются крайне редко 

– добавила она.

Около 1,5 миллиона человек в Газе нуждаются в жилье, однако, по данным Норвежского совета по делам беженцев, большинство палаток и брезентов еще не получили одобрения на ввоз со стороны Израиля.

Израиль нанес новый удар по Газе и обвинил ХАМАС в подготовке неминуемого теракта - СМИ29.10.25, 19:24 • 3651 просмотр

Глава палестинских гуманитарных агентств Амджад аль-Шава предупредил: "Скоро наступит зима – дождевая вода, возможные наводнения, а также потенциальные болезни из-за сотен тонн мусора вблизи населенных пунктов".

По оценкам ООН, в Газу сейчас попадает лишь 25–30% ожидаемой помощи, тогда как условия жизни "становятся невыносимыми".

США распространили в Совбезе ООН проект резолюции о силах безопасности в Газе - Axios04.11.25, 11:50 • 2006 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
благотворительность
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты
Сектор Газа