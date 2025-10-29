Израиль нанес новый удар по Газе и обвинил ХАМАС в подготовке неминуемого теракта - СМИ
Киев • УНН
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по тому, что назвала "террористической инфраструктурой" в районе Бейт-Лахия на севере сектора Газа.
Израильские военные заявляют о новом ударе по Газе, что еще больше вызовет беспокойство относительно неустойчивости соглашения о прекращении огня с ХАМАС, передает УНН со ссылкой на Sky news.
Детали
Они заявили, что это место использовалось для хранения оружия, которое, по их словам, "предназначалось для осуществления неминуемого террористического нападения на солдат ЦАХАЛа".
"Солдаты ЦАХАЛа в южном командовании остаются развернутыми в соответствии с соглашением о прекращении огня и будут продолжать действовать для устранения любой непосредственной угрозы", – сказал представитель.
Добавим
Жители города Газа заявили, что слышали взрыв в Газе и видели столб дыма.
Это произошло после того, как представители больницы сообщили, что по меньшей мере 104 человека, включая 46 детей, погибли в течение ночи в Газе после того, как Израиль нанес новые удары.
Биньямин Нетаньяху приказал нанести удары после того, как израильский чиновник сообщил, что войска попали под огонь на юге Газы.
Израиль заявил, что во вторник днем в южном городе Рафах в результате "вражеского огня" погиб солдат.