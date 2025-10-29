$42.080.01
18:25 • 198 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 5334 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
14:53 • 14898 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 43490 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 31002 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 51235 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 28860 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 76384 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48564 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47403 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
публикации
Эксклюзивы
Дональд Трамп
Владимир Кудрицкий
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Покровск
Лувр
Израиль нанес новый удар по Газе и обвинил ХАМАС в подготовке неминуемого теракта - СМИ

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по тому, что назвала "террористической инфраструктурой" в районе Бейт-Лахия на севере сектора Газа.

Израиль нанес новый удар по Газе и обвинил ХАМАС в подготовке неминуемого теракта - СМИ

Израильские военные заявляют о новом ударе по Газе, что еще больше вызовет беспокойство относительно неустойчивости соглашения о прекращении огня с ХАМАС, передает УНН со ссылкой на Sky news.

Детали

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по тому, что назвала "террористической инфраструктурой" в районе Бейт-Лахия на севере сектора Газа.

Они заявили, что это место использовалось для хранения оружия, которое, по их словам, "предназначалось для осуществления неминуемого террористического нападения на солдат ЦАХАЛа".

"Солдаты ЦАХАЛа в южном командовании остаются развернутыми в соответствии с соглашением о прекращении огня и будут продолжать действовать для устранения любой непосредственной угрозы", – сказал представитель.

Добавим

Жители города Газа заявили, что слышали взрыв в Газе и видели столб дыма.

Это произошло после того, как представители больницы сообщили, что по меньшей мере 104 человека, включая 46 детей, погибли в течение ночи в Газе после того, как Израиль нанес новые удары.

Нетаньяху приказал нанести "немедленные и мощные удары" по Газе из-за нарушений со стороны ХАМАС28.10.25, 18:32 • 2750 просмотров

Биньямин Нетаньяху приказал нанести удары после того, как израильский чиновник сообщил, что войска попали под огонь на юге Газы.

Израиль заявил, что во вторник днем в южном городе Рафах в результате "вражеского огня" погиб солдат.

Антонина Туманова

Новости Мира
