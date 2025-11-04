ukenru
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
США распространили в Совбезе ООН проект резолюции о силах безопасности в Газе - Axios

Киев • УНН

 • 274 просмотра

США направили членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе на срок не менее двух лет. Эти силы будут "силами принуждения", а не миротворческими, и будут действовать до конца 2027 года с возможностью продления.

США распространили в Совбезе ООН проект резолюции о силах безопасности в Газе - Axios

США в понедельник направили нескольким членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе сроком не менее двух лет, со ссылкой на полученную копию документа сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

"Проект резолюции, получивший статус "чувствительный, но несекретный", предоставит США и другим странам-участницам широкий мандат на управление Газой и обеспечение безопасности до конца 2027 года с возможностью продления после этого", - говорится в публикации.

Проект резолюции, как отмечается, станет основой для переговоров между членами Совета Безопасности ООН в ближайшие дни, "цель которых - проголосовать за создание сил в ближайшие недели и развернуть первые войска в Газе до января", сообщил представитель США.

Официальный представитель США подчеркнул, что международные силы безопасности (МСБ, ISF) будут "силами принуждения (enforcement force), а не миротворческими силами".

В состав сил, как сообщается, войдут военнослужащие из нескольких стран-участниц, а их создание будет осуществляться по согласованию с "Советом мира" Газы, который, по словам президента США Дональда Трампа, он возглавит.

В проекте также предусмотрено, что Совет мира будет действовать как минимум до конца 2027 года.

Согласно проекту, МСБ будут отвечать за безопасность границ Газы с Израилем и Египтом, защиту гражданского населения и гуманитарных коридоров, а также подготовку новых палестинских полицейских сил, с которыми они будут сотрудничать в своей миссии.

МСБ также "стабилизируют обстановку безопасности в секторе Газа, обеспечив процесс демилитаризации сектора Газа, включая уничтожение и предотвращение восстановления военной, террористической и наступательной инфраструктуры, а также окончательный вывод из эксплуатации оружия негосударственных вооруженных группировок", говорится в проекте.

"Это предусматривает, что мандат включает разоружение ХАМАС, если группировка или ее элементы этого не сделают добровольно. В проекте резолюции также говорится, что МСБ возьмут на себя "дополнительные задачи, которые могут потребоваться для поддержки соглашения по Газе"", - говорится в публикации.

Как указано, МСБ призваны обеспечивать безопасность в Газе в переходный период, в течение которого Израиль должен постепенно вывести войска из остальной части Газы, а Палестинская администрация должна провести реформы, которые позволят ей взять Газу под свой контроль в долгосрочной перспективе.

Как ранее сообщал Axios, такие страны, как Индонезия, Азербайджан, Египет и Турция выразили готовность предоставить войска.

В проекте резолюции говорится, что МСБ будут развернуты в Газе "под единым командованием, приемлемым для Совета мира".

Отмечается, что создание сил и их операции будут осуществляться "в тесном сотрудничестве и консультации с Египтом и Израилем".

Силы будут уполномочены "принимать все необходимые меры для выполнения своего мандата в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право".

В проекте резолюции также содержится призыв к расширению полномочий Совета мира как "переходной администрации управления" для определения приоритетов и привлечения финансирования для восстановления Газы до тех пор, пока Палестинская администрация "удовлетворительно не завершит свою программу реформ" и после одобрения Советом мира.

Согласно проекту резолюции, Совет мира "будет контролировать и поддерживать палестинский технократический, аполитичный комитет компетентных палестинцев из сектора Газа... который будет отвечать за повседневную работу гражданской службы и администрации Газы".

Американский чиновник заявил, что ожидает, что Совет мира начнет функционировать до создания технократического комитета.

В проекте также говорится, что помощь будет предоставляться организациями, сотрудничающими с Советом мира, включая ООН, Красный Крест и Красный Полумесяц. Любая организация, которая будет использовать помощь не по назначению или перенаправлять ее, будет запрещена.

Юлия Шрамко

