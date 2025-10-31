США предложили ХАМАС безопасный выход из контролируемых Израилем районов Газы – Axios

США предложили боевикам ХАМАС безопасный проход из районов Газы, контролируемых Израилем, на территории под контролем группировки. Об этом сообщили официальные лица США и Израиля изданию Axios, пишет УНН.

Подробности

Инициатива, переданная ХАМАС через египетских и катарских посредников, имела целью стабилизировать режим прекращения огня и очистить около половины Газы от боевиков.

По словам высокопоставленного офицера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), по состоянию на вечер четверга ни один боевик ХАМАС фактически не пересек границу.

