США предложили ХАМАС безопасный выход из контролируемых Израилем районов Газы – Axios

22:19 • 1444 просмотра
Россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВАPhoto
30 октября, 16:50 • 15660 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 27838 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 21195 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 25624 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 53475 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 10672 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 27103 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 24564 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28064 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
Эксклюзивы
Минцифры запустило Базовую социальную помощь: как оформить через "Дію"30 октября, 15:09 • 6056 просмотра
Трамп намекает на крупную нефтегазовую сделку с Китаем после ослабления торгового конфликта30 октября, 15:14 • 18725 просмотра
В Кременчугском ТЦК прозвучали выстрелы, есть раненые - соцсети30 октября, 15:42 • 8250 просмотра
Принц Уильям и Кейт выиграли суд: французский журнал наказали за публикацию частных фото пары30 октября, 18:12 • 7314 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор19:41 • 4478 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 37968 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 53475 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 51121 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 112207 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 101798 просмотра
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор19:41 • 4494 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 42298 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 48537 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 71896 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 75552 просмотра
США предложили ХАМАС безопасный выход из контролируемых Израилем районов Газы – Axios

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Соединенные Штаты предложили боевикам ХАМАС безопасный проход из контролируемых Израилем районов Газы. Инициатива имела целью стабилизировать режим прекращения огня и очистить половину Газы от боевиков.

США предложили ХАМАС безопасный выход из контролируемых Израилем районов Газы – Axios

США предложили боевикам ХАМАС безопасный проход из районов Газы, контролируемых Израилем, на территории под контролем группировки. Об этом сообщили официальные лица США и Израиля изданию Axios, пишет УНН.

Подробности

Инициатива, переданная ХАМАС через египетских и катарских посредников, имела целью стабилизировать режим прекращения огня и очистить около половины Газы от боевиков.

По словам высокопоставленного офицера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), по состоянию на вечер четверга ни один боевик ХАМАС фактически не пересек границу.

ХАМАС передал Израилю тела двух заложников после срыва перемирия в Газе30.10.25, 23:53 • 976 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Катар
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа