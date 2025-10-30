ХАМАС передал Израилю тела двух заложников после срыва перемирия в Газе

Фото: Reuters

Палестинская группировка ХАМАС передала Израилю тела двух погибших заложников – Амирама Купера и Сахара Баруха – через день после того, как хрупкое перемирие в Газе оказалось под угрозой из-за серии новых израильских авиаударов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили Израильские силы обороны, останки были официально идентифицированы и возвращены для захоронения. Передача тел состоялась в рамках действующего соглашения о прекращении огня, по которому ХАМАС освободил всех живых заложников в обмен на почти 2000 палестинских заключенных, тогда как Израиль приостановил боевые действия и увеличил гуманитарную помощь для сектора Газа.

По договоренности, ХАМАС должен передать все 28 тел погибших израильских заложников в обмен на 360 палестинских боевиков, погибших во время войны. По состоянию на четверг боевики передали 15 тел.

В Израиле выражают недовольство медленным темпом выполнения договоренностей. Представители правительства заявляют, что ХАМАС "намеренно затягивает процесс передачи". В ответ представители группировки утверждают, что поиск тел в разрушенных районах Газы требует времени и доступа к заблокированным зонам.

Тем временем в самом анклаве тысячи палестинцев до сих пор считаются пропавшими без вести, а большая часть сектора остается в руинах после многомесячных боев.

