Совет Безопасности ООН начинает переговоры по проекту США о международных силах в Газе

Совет Безопасности ООН в четверг начинает обсуждение резолюции, подготовленной США, которая должна была бы уполномочить временный переходный орган управления и международные стабилизационные силы в Газе на двухлетний мандат. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Проект текста, который США официально разослали членам Совета, предусматривает создание сил, которые будут иметь право "использовать все необходимые меры" для защиты гражданского населения, доставки гуманитарной помощи, контроля границ и содействия демилитаризации сектора – в частности уничтожению военной инфраструктуры и выводу из эксплуатации оружия нелегальных формирований. США заявляют, что документ имеет региональную поддержку от Египта, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ.

Посыл таков: если регион с нами в этом вопросе, и регион с нами в том, как построена эта резолюция, то мы считаем, что совет также должен быть

Для принятия резолюции требуется как минимум девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совета. Чиновник добавил, что надеются провести голосование "неделями, а не месяцами".

Россия и Китай, безусловно, внесут свой вклад, и мы примем его по мере поступления. Но в конечном итоге, я не вижу, чтобы эти страны стояли на пути и блокировали то, что, вероятно, является самым перспективным планом мира за последнее поколение