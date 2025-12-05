$42.180.02
Президент Ливана и «Хезболла» разошлись во мнениях относительно расширения переговоров с Израилем

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Президент Ливана Джозеф Аун заявил о «необратимости» расширения переговоров с Израилем для прекращения насилия, тогда как «Хезболла» публично раскритиковала этот шаг как политическую ошибку.

Президент Ливана и «Хезболла» разошлись во мнениях относительно расширения переговоров с Израилем

Президент Ливана Джозеф Аун защитил свое решение расширить переговоры с Израилем, назвав это способом избежать дальнейшего насилия, тогда как руководитель вооруженной группировки "Хезболла" публично назвал этот шаг ошибкой, что подчеркнуло глубокие разногласия в политическом руководстве страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Израиль и Ливан в среду направили гражданских посланников в военный комитет, который контролирует соблюдение режима прекращения огня. Этот шаг стал выполнением многомесячного требования США о расширении переговоров в соответствии с мирной повесткой дня президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке.

ч. Ирак отменил признание "Хезболлы" и хуситов террористами, назвав это "ошибкой"

Президент Аун заявил представителям Совета Безопасности ООН, что Ливан "принял вариант переговоров с Израилем" и что "пути назад нет".

По словам Ауна, эти переговоры главным образом направлены на:

  • Прекращение враждебных действий, осуществляемых Израилем на территории Ливана.
    • Обеспечение возвращения пленных.
      • Составление графика вывода войск из оккупированных районов.
        • Разрешение спорных вопросов вдоль «Голубой линии» (линия, нанесенная ООН, которая разделяет Израиль от Ливана).

          Ливан и Израиль официально являются враждебными государствами более 70 лет, и встречи между их гражданскими должностными лицами всегда были чрезвычайно редкими.

          ч. Турция, Египет и Катар обсуждают второй этап соглашения о прекращении огня в Газе - СМИ

          Степан Гафтко

