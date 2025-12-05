Президент Ливана и «Хезболла» разошлись во мнениях относительно расширения переговоров с Израилем

Президент Ливана Джозеф Аун защитил свое решение расширить переговоры с Израилем, назвав это способом избежать дальнейшего насилия, тогда как руководитель вооруженной группировки "Хезболла" публично назвал этот шаг ошибкой, что подчеркнуло глубокие разногласия в политическом руководстве страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Израиль и Ливан в среду направили гражданских посланников в военный комитет, который контролирует соблюдение режима прекращения огня. Этот шаг стал выполнением многомесячного требования США о расширении переговоров в соответствии с мирной повесткой дня президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке.

ч. Ирак отменил признание "Хезболлы" и хуситов террористами, назвав это "ошибкой"

Президент Аун заявил представителям Совета Безопасности ООН, что Ливан "принял вариант переговоров с Израилем" и что "пути назад нет".

По словам Ауна, эти переговоры главным образом направлены на:

Прекращение враждебных действий, осуществляемых Израилем на территории Ливана.

Обеспечение возвращения пленных.

Составление графика вывода войск из оккупированных районов.

Разрешение спорных вопросов вдоль «Голубой линии» (линия, нанесенная ООН, которая разделяет Израиль от Ливана).

Ливан и Израиль официально являются враждебными государствами более 70 лет, и встречи между их гражданскими должностными лицами всегда были чрезвычайно редкими.

ч. Турция, Египет и Катар обсуждают второй этап соглашения о прекращении огня в Газе - СМИ