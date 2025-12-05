Президент Ливана и «Хезболла» разошлись во мнениях относительно расширения переговоров с Израилем
Киев • УНН
Президент Ливана Джозеф Аун защитил свое решение расширить переговоры с Израилем, назвав это способом избежать дальнейшего насилия, тогда как руководитель вооруженной группировки "Хезболла" публично назвал этот шаг ошибкой, что подчеркнуло глубокие разногласия в политическом руководстве страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Израиль и Ливан в среду направили гражданских посланников в военный комитет, который контролирует соблюдение режима прекращения огня. Этот шаг стал выполнением многомесячного требования США о расширении переговоров в соответствии с мирной повесткой дня президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке.
Президент Аун заявил представителям Совета Безопасности ООН, что Ливан "принял вариант переговоров с Израилем" и что "пути назад нет".
По словам Ауна, эти переговоры главным образом направлены на:
- Прекращение враждебных действий, осуществляемых Израилем на территории Ливана.
- Обеспечение возвращения пленных.
- Составление графика вывода войск из оккупированных районов.
- Разрешение спорных вопросов вдоль «Голубой линии» (линия, нанесенная ООН, которая разделяет Израиль от Ливана).
Ливан и Израиль официально являются враждебными государствами более 70 лет, и встречи между их гражданскими должностными лицами всегда были чрезвычайно редкими.
