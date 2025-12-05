Президент Лівану та "Хезболла" розійшлися в поглядах щодо розширення переговорів з Ізраїлем

Президент Лівану Джозеф Аун захистив своє рішення розширити переговори з Ізраїлем, назвавши це способом уникнути подальшого насильства, тоді як керівник озброєного угруповання "Хезболла" публічно назвав цей крок помилкою, що підкреслило глибокі розбіжності у політичному керівництві країни. ро це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ізраїль та Ліван у середу направили цивільних посланців до військового комітету, який контролює дотримання режиму припинення вогню. Цей крок став виконанням багатомісячної вимоги США щодо розширення переговорів відповідно до мирного порядку денного президента Дональда Трампа на Близькому Сході.

Президент Аун заявив представникам Ради Безпеки ООН, що Ліван "прийняв варіант переговорів з Ізраїлем" і що "шляху назад немає".

За словами Ауна, ці переговори головним чином спрямовані на:

Припинення ворожих дій, які здійснює Ізраїль на території Лівану.

Забезпечення повернення полонених.

Складання графіка виведення військ з окупованих районів.

Вирішення спірних питань уздовж «Блакитної лінії» (лінія, нанесена ООН, яка розділяє Ізраїль від Лівану).

Ліван та Ізраїль офіційно є ворожими державами понад 70 років, і зустрічі між їхніми цивільними посадовцями завжди були надзвичайно рідкісними.

