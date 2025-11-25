Туреччина, Єгипет і Катар обговорюють другий етап угоди про припинення вогню в Газі - ЗМІ

У вівторок, 25 листопада, у Єгипті відбулася зустріч посадовців Туреччини, Єгипту та Катару, під час якої обговорили перехід до другої фази угоди про припинення вогню в Газі. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, у вівторок у Каїрі керівник турецької розвідки зустрівся зі своїм єгипетським колегою та міністром закордонних справ Катару, щоб обговорити перехід до другої фази угоди про припинення вогню в Газі та активізацію спільних зусиль у координації зі США.

Під час зустрічі вони також домовилися продовжувати зміцнювати координацію та співпрацю з Цивільно-військовим координаційним центром (CMCC) для усунення всіх перешкод для забезпечення безперервності припинення вогню та запобігання подальшим порушенням - повідомило джерело.

Сторони також обговорили протидію порушенням угоди Ізраїлем.

Нагадаємо

У неділю, 23 листопада, Ізраїль завдав удару по столиці Лівану, Бейруту, заявивши, що його ціллю був начальник штабу "Хезболли".