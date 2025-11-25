Туреччина, Єгипет і Катар обговорюють другий етап угоди про припинення вогню в Газі - ЗМІ
Київ • УНН
Посадовці Туреччини, Єгипту та Катару зустрілися в Каїрі для обговорення другої фази угоди про припинення вогню в Газі. Вони домовилися посилити координацію та співпрацю для забезпечення безперервності перемир'я та протидії порушенням з боку Ізраїлю.
У вівторок, 25 листопада, у Єгипті відбулася зустріч посадовців Туреччини, Єгипту та Катару, під час якої обговорили перехід до другої фази угоди про припинення вогню в Газі. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, у вівторок у Каїрі керівник турецької розвідки зустрівся зі своїм єгипетським колегою та міністром закордонних справ Катару, щоб обговорити перехід до другої фази угоди про припинення вогню в Газі та активізацію спільних зусиль у координації зі США.
Під час зустрічі вони також домовилися продовжувати зміцнювати координацію та співпрацю з Цивільно-військовим координаційним центром (CMCC) для усунення всіх перешкод для забезпечення безперервності припинення вогню та запобігання подальшим порушенням
Сторони також обговорили протидію порушенням угоди Ізраїлем.
Нагадаємо
