Турция, Египет и Катар обсуждают второй этап соглашения о прекращении огня в Газе - СМИ

Во вторник, 25 ноября, в Египте состоялась встреча должностных лиц Турции, Египта и Катара, в ходе которой обсудили переход ко второй фазе соглашения о прекращении огня в Газе. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, во вторник в Каире руководитель турецкой разведки встретился со своим египетским коллегой и министром иностранных дел Катара, чтобы обсудить переход ко второй фазе соглашения о прекращении огня в Газе и активизацию совместных усилий в координации с США.

В ходе встречи они также договорились продолжать укреплять координацию и сотрудничество с Гражданско-военным координационным центром (CMCC) для устранения всех препятствий для обеспечения непрерывности прекращения огня и предотвращения дальнейших нарушений - сообщил источник.

Стороны также обсудили противодействие нарушениям соглашения Израилем.

Напомним

В воскресенье, 23 ноября, Израиль нанес удар по столице Ливана, Бейруту, заявив, что его целью был начальник штаба "Хезболлы".