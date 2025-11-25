Турция, Египет и Катар обсуждают второй этап соглашения о прекращении огня в Газе - СМИ
Киев • УНН
Официальные лица Турции, Египта и Катара встретились в Каире для обсуждения второй фазы соглашения о прекращении огня в Газе. Они договорились усилить координацию и сотрудничество для обеспечения непрерывности перемирия и противодействия нарушениям со стороны Израиля.
Во вторник, 25 ноября, в Египте состоялась встреча должностных лиц Турции, Египта и Катара, в ходе которой обсудили переход ко второй фазе соглашения о прекращении огня в Газе. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, во вторник в Каире руководитель турецкой разведки встретился со своим египетским коллегой и министром иностранных дел Катара, чтобы обсудить переход ко второй фазе соглашения о прекращении огня в Газе и активизацию совместных усилий в координации с США.
В ходе встречи они также договорились продолжать укреплять координацию и сотрудничество с Гражданско-военным координационным центром (CMCC) для устранения всех препятствий для обеспечения непрерывности прекращения огня и предотвращения дальнейших нарушений
Стороны также обсудили противодействие нарушениям соглашения Израилем.
Напомним
В воскресенье, 23 ноября, Израиль нанес удар по столице Ливана, Бейруту, заявив, что его целью был начальник штаба "Хезболлы".