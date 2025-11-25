Турция, Египет и Катар обсуждают второй этап соглашения о прекращении огня в Газе - СМИ

$42.370.10
16:32 • 6224 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 12807 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 13608 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 13380 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 12685 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 12257 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 12551 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 25122 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 13457 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11620 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Популярные новости
Завод с самолетом А-60, производство дронов, нефтетерминал и НПЗ в рф: Генштаб подтвердил поражение украинскими "Барсами" и "Нептунами"25 ноября, 08:57 • 3582 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре25 ноября, 09:24 • 21331 просмотра
На Львовщине намело до полуметра снега: пограничники показали фото и дали советы туристамPhoto25 ноября, 09:27 • 3886 просмотра
Женщина перегородила доступ к укрытию в Киеве, потому что сама его обустроила: ее привлекли к ответственности - полицияPhoto13:17 • 5226 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 9600 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 25125 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 35237 просмотра
Печенье "Орешек" как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 86815 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 115715 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 104763 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 9628 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 48728 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 67717 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 68701 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 75846 просмотра
Турция, Египет и Катар обсуждают второй этап соглашения о прекращении огня в Газе - СМИ

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Официальные лица Турции, Египта и Катара встретились в Каире для обсуждения второй фазы соглашения о прекращении огня в Газе. Они договорились усилить координацию и сотрудничество для обеспечения непрерывности перемирия и противодействия нарушениям со стороны Израиля.

Турция, Египет и Катар обсуждают второй этап соглашения о прекращении огня в Газе - СМИ

Во вторник, 25 ноября, в Египте состоялась встреча должностных лиц Турции, Египта и Катара, в ходе которой обсудили переход ко второй фазе соглашения о прекращении огня в Газе. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, во вторник в Каире руководитель турецкой разведки встретился со своим египетским коллегой и министром иностранных дел Катара, чтобы обсудить переход ко второй фазе соглашения о прекращении огня в Газе и активизацию совместных усилий в координации с США.

В ходе встречи они также договорились продолжать укреплять координацию и сотрудничество с Гражданско-военным координационным центром (CMCC) для устранения всех препятствий для обеспечения непрерывности прекращения огня и предотвращения дальнейших нарушений 

- сообщил источник.

Стороны также обсудили противодействие нарушениям соглашения Израилем.

Напомним

В воскресенье, 23 ноября, Израиль нанес удар по столице Ливана, Бейруту, заявив, что его целью был начальник штаба "Хезболлы".

Павел Башинский

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Reuters
Ливан
Каир
Катар
Турция
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа