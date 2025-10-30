31 из 52 ракет и 592 из 653 дронов обезврежены во время массированной атаки рф на Украину: детали от ВС ВСУ

рф ночью выпустила по Украине 653 дрона и 52 ракеты, 9 из которых - баллистика, обезврежено 592 беспилотника и 31 ракета, еще 3 локационно потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 октября (с 19:00 29 октября) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 705 средств воздушного нападения – 52 ракет (9 из них – "баллистика") и 653 БпЛА различных типов (около 400 из них – "шахеды"):

653 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым);

4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Нижегородской обл. – рф);

5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Ростовской обл. – рф);

8 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатых ракет Искандер-К (из Курска, Воронежская обл. – рф);

30 крылатых ракет Х-101 (из Саратовской обл. - рф);

2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (из акватории Черного моря);

1 управляемой авиационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 623 воздушные цели: 592 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 7 крылатых ракет "Калибр"; 1 крылатую ракету Искандер-К; 21 крылатых ракет Х-101; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 - сообщили в ВС ВСУ.

"Сейчас зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях в разных регионах Украины. Кроме того, 3 вражеские ракеты (по состоянию на 11.30) локационно потеряны, информация о местах падения и последствиях уточняется", - говорится в сообщении.

