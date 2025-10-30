31 из 52 ракет и 592 из 653 дронов обезврежены во время массированной атаки рф на Украину: детали от ВС ВСУ

$42.080.01
08:17 • 6720 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02 • 12159 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 11242 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:13 • 16970 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 26396 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 43951 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 44659 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 42449 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 91583 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 43880 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу30 октября, 02:14 • 25147 просмотра
Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожарыPhoto30 октября, 03:11 • 19556 просмотра
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов04:34 • 31413 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго06:35 • 12982 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 9322 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 9338 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 91586 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 80785 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 67434 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 99205 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 27623 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 35794 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 60914 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 65271 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 46296 просмотра
31 из 52 ракет и 592 из 653 дронов обезврежены во время массированной атаки рф на Украину: детали от ВС ВСУ

Киев • УНН

 • 656 просмотра

россия совершила комбинированный удар по Украине в ночь на 30 октября, применив 653 дрона и 52 ракеты. Украинская ПВО обезвредила 592 беспилотника и 31 ракету, еще 3 ракеты локационно потеряны.

31 из 52 ракет и 592 из 653 дронов обезврежены во время массированной атаки рф на Украину: детали от ВС ВСУ

рф ночью выпустила по Украине 653 дрона и 52 ракеты, 9 из которых - баллистика, обезврежено 592 беспилотника и 31 ракета, еще 3 локационно потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 октября (с 19:00 29 октября) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 705 средств воздушного нападения – 52 ракет (9 из них – "баллистика") и 653 БпЛА различных типов (около 400 из них – "шахеды"):

  • 653 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым);
    • 4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Нижегородской обл. – рф);
      • 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Ростовской обл. – рф);
        • 8 крылатых ракет "Калибр";
          • 2 крылатых ракет Искандер-К (из Курска, Воронежская обл. – рф);
            • 30 крылатых ракет Х-101 (из Саратовской обл. - рф);
              • 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (из акватории Черного моря);
                • 1 управляемой авиационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря).

                  Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

                  По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 623 воздушные цели: 592 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 7 крылатых ракет "Калибр"; 1 крылатую ракету Искандер-К; 21 крылатых ракет Х-101; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69

                  - сообщили в ВС ВСУ.

                  "Сейчас зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях в разных регионах Украины. Кроме того, 3 вражеские ракеты (по состоянию на 11.30) локационно потеряны, информация о местах падения и последствиях уточняется", - говорится в сообщении.

                  "Сложный комбинированный удар": Зеленский отреагировал на атаку рф более 650 дронами и 50 ракетами30.10.25, 11:26 • 1272 просмотра

                  Юлия Шрамко

