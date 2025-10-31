росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters

Останніми місяцями росія атакувала Україну крилатою ракетою, секретна розробка якої спонукала президента США Дональда Трампа вийти з договору про контроль над ядерними озброєннями з москвою в його перший термін на посаді президента США, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Коментарі Андрія Сибіги є першим підтвердженням того, що росія використовувала наземну ракету 9М729 у бойових діях - в Україні чи деінде", - ідеться у публікації.

"росія запускала ракету по Україні 23 рази з серпня", повідомив Reuters другий високопосадовець України.

"Україна також зафіксувала два запуски 9М729 росією у 2022 році", повідомило джерело.

Через ракету 9М729 США вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) у 2019 році. Вашингтон заявив, що ракета порушує договір і може перевищити встановлену в 500 км дальність, хоча росія це заперечувала.

Дальність ракети, яка може нести як ядерну, так і звичайну боєголовку, становить 2500 км, згідно з даними сайту Missile Threat, створеного центром Center for Strategic and International Studies у Вашингтоні.

За даними військового джерела, "ракета 9М729, випущена росією 5 жовтня, пролетіла понад 1200 км до місця ураження в Україні".

Застосування росією в останні місяці ракет 9М729, заборонених Договором про РСМД, проти України демонструє неповагу путіна до Сполучених Штатів та дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на припинення війни росії проти України - заявив Сібіга в письмовій заяві.

Він повідомив агентству Reuters, що Київ підтримує мирні пропозиції Трампа і що росія має зіткнутися з максимальним тиском, щоб підштовхнути її до миру, заявивши, що посилення далекобійної вогневої міці України допоможе переконати москву припинити війну в Україні.

Україна закликала Вашингтон надати їй далекобійні ракети Tomahawk, які не були заборонені Договором про РСМД, будучи на той час лише морського базування. росія вже заявляла, що це нібито буде небезпечною ескалацією.

"Питання європейської безпеки"

"Використання ракети 9М729 розширює арсенал російської зброї великої дальності для завдання ударів по Україні і відповідає схемі, у якій москва посилає загрозливі сигнали Європі в той час, як Трамп прагне мирного врегулювання", вважають західні військові аналітики.

"Я думаю, що путін намагається посилити тиск у межах переговорів щодо України", - заявив Вільям Альберк, старший науковий співробітник аналітичного центру Pacific Forum, додавши, що ракета 9М729 призначена для ураження цілей у Європі.

Минулого тижня росія провела випробування крилатої ракети "буревісник" з ядерною силовою установкою, а в середу заявила про випробування торпеди з ядерною силовою установкою під назвою "посейдон".

Білий дім не відповів на конкретні питання щодо використання росією ракети 9М729. У четвер Трамп наказав американським військовим відновити випробування ядерної зброї, пославшись на "програми випробувань інших країн".

Після виходу США з Договору про РСМД, який забороняв ракети наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, росія оголосила мораторій розміщення ракет середньої дальності. Захід заявив, що росія вже розгорнула кілька ракет 9М729, пише видання.

"4 серпня, незадовго до застосування ракет в Україні, росія заявила, що більше не обмежуватиме місця розміщення ракет РСМД, здатних нести ядерні боєголовки", - сказано у публікації.

"Якщо буде доведено, що росія використовує в Україні ракети РСМД, які легко можуть бути ядерними, то це питання європейської безпеки, а не лише України", - заявив Джон Форман, колишній британський військовий аташе в москві та Києві.

Фрагменти ракет

МЗС України не надало подробиць та дати ударів ракет 9М729.

Високопосадовець повідомив, що "вони розпочалися 21 серпня - менш ніж через тиждень після саміту Трампа та путіна на Алясці".

Агентство Reuters вивчило фотографії уламків після російської атаки 5 жовтня "більш ніж за 600 км від російської території". "На знімках видно, що два фрагменти ракети, включаючи трубу з кабелями, мали маркування 9М729", - пише видання.

Джеффрі Льюїс, видатний вчений у галузі глобальної безпеки Міддлберійського коледжу, вивчив фотографії разом з аналітиками.

Він сказав, що труба, двигун та його обшивка відповідають його очікуванням щодо вигляду 9M729, а маркування робить збіг ще вірогіднішим.

росія має різні ракети, здатні досягати території України, включаючи "Калібр" морського базування і Х-101 повітряного базування, але, за словами Льюїса, 9М729 має дещо інші характеристики.

"Це дещо змінює напрямки атаки, що ускладнює протиповітряну оборону, і розширює арсенал ракет, доступних росіянам", - сказав Льюїс.

Договір про РСМД забороняє ракети наземного базування, оскільки пускові установки мобільні та відносно легко піддаються потайному розміщенню.

Дуглас Баррі, старший науковий співробітник з військово-космічної техніки Міжнародного інституту стратегічних досліджень, заявив, що росія може використовувати ракету 9М729 для завдання ударів з наземного базування з більш безпечних місць у глибині території росії.

росія також виграє від випробувань системи в бойових умовах в Україні, хоча 23 застосування мають на увазі військове призначення, сказав Баррі.

