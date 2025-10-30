"В жодному разі не є ядерними": пєсков про випробування рф "Буревестника" і "Посейдона"

Випробування росією крилатої ракети "Буревестник" і безпілотного підводного апарата "Посейдон" "в жодному разі не є ядерними". Про це заявив речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, передає УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Як зазначив пєсков, у кремлі сподіваються, що до президента США Дональда Трампа "було коректно доведено відповідну інформацію".

Досі нам не було відомо, що хтось займається випробуваннями. І якщо якимось чином мається на увазі випробування "Буревестника", то це жодним чином не є ядерним випробуванням. Усі країни займаються розвитком своїх систем оборони, але це не є ядерним випробуванням