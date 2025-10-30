"В жодному разі не є ядерними": пєсков про випробування рф "Буревестника" і "Посейдона"
Київ • УНН
Речник російського диктатора володимира путіна сподівається, що президент США Дональд Трамп "правильно все зрозумів".
Випробування росією крилатої ракети "Буревестник" і безпілотного підводного апарата "Посейдон" "в жодному разі не є ядерними". Про це заявив речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, передає УНН з посиланням на російські "ЗМІ".
Деталі
Як зазначив пєсков, у кремлі сподіваються, що до президента США Дональда Трампа "було коректно доведено відповідну інформацію".
Досі нам не було відомо, що хтось займається випробуваннями. І якщо якимось чином мається на увазі випробування "Буревестника", то це жодним чином не є ядерним випробуванням. Усі країни займаються розвитком своїх систем оборони, але це не є ядерним випробуванням
На питання, чи означають ці випробування новий етап "гонки озброєнь" між рф і США, пєсков сказав "Ні".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що володимир путін заявив про "успішне" випробування підводного ядерного апарату "Посейдон". За його словами, він значно перевищує стратегічний ракетний комплекс "Сармат" за потужністю.
Також путін заявив, що ядерна установка ракети "Буревестник" у 1000 разів менша за реактор підводного човна при порівнянній потужності.