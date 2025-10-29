У рф заявили про випробування підводного ядерного апарату “Посейдон”
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін заявив про успішне випробування підводного ядерного апарату "Посейдон". Він стверджує, що апарат значно перевищує "Сармат" за потужністю.
російський диктатор володимир путін заявив про "успішне" випробування підводного ядерного апарату "Посейдон", який, за його словами, значно перевищує стратегічний ракетний комплекс "Сармат" за потужністю, передає УНН.
Деталі
Вчора ми провели ще одне випробування, ще одного перспективного комплексу, це безекіпажний підводний виріб "Посейдон", теж з ядерною енергетичною установкою
За його словами, рф "вперше вдалося не тільки стартовим двигуном запустити його з підводного човна-носія, але і запустити атомну енергетичну установку, на якій апарат пройшов певну кількість часу".
"Посейдон" значно перевищує "Сармат" за потужністю", - додав путін.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін приїхав до одного з пунктів управління об'єднаного угруповання військ і провів нараду за участі глави генштабу російської армії валерієм герасимовим і командувачами.
Під час зустрічі герасимов розповів, що випробування крилатої ракети "Буревісник" із ядерною енергетичною установкою завершено.