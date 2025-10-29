У рф заявили про випробування підводного ядерного апарату “Посейдон”

$42.080.01
12:21 • 2264 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 11114 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
09:51 • 11083 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
07:00 • 48540 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 42501 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 43975 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113230 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
28 жовтня, 14:36 • 58883 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54019 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
28 жовтня, 09:42 • 78462 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї29 жовтня, 04:30 • 37633 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 51152 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 30760 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 22563 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США08:48 • 11533 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 11114 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 11292 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
07:00 • 48540 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 51216 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 113230 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 22595 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 30790 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 28960 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 31234 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 38666 перегляди
У рф заявили про випробування підводного ядерного апарату “Посейдон”

Київ • УНН

 • 604 перегляди

російський диктатор володимир путін заявив про успішне випробування підводного ядерного апарату "Посейдон". Він стверджує, що апарат значно перевищує "Сармат" за потужністю.

У рф заявили про випробування підводного ядерного апарату “Посейдон”

російський диктатор володимир путін заявив про "успішне" випробування підводного ядерного апарату "Посейдон", який, за його словами, значно перевищує стратегічний ракетний комплекс "Сармат" за потужністю, передає УНН.

Деталі 

Вчора ми провели ще одне випробування, ще одного перспективного комплексу, це безекіпажний підводний виріб "Посейдон", теж з ядерною енергетичною установкою

- сказав путін. 

За його словами, рф "вперше вдалося не тільки стартовим двигуном запустити його з підводного човна-носія, але і запустити атомну енергетичну установку, на якій апарат пройшов певну кількість часу".

"Посейдон" значно перевищує "Сармат" за потужністю", - додав путін.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін приїхав до одного з пунктів управління об'єднаного угруповання військ і провів нараду за участі глави генштабу російської армії валерієм герасимовим і командувачами.

Під час зустрічі герасимов розповів, що випробування крилатої ракети "Буревісник" із ядерною енергетичною установкою завершено. 

Павло Башинський

Новини Світу
Техніка
Енергетика
Володимир Путін