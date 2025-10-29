В РФ заявили об испытании подводного ядерного аппарата “Посейдон”
российский диктатор владимир путин заявил об "успешном" испытании подводного ядерного аппарата "Посейдон", который, по его словам, значительно превышает стратегический ракетный комплекс "Сармат" по мощности, передает УНН.
Детали
Вчера мы провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса, это безэкипажный подводный аппарат "Посейдон", тоже с ядерной энергетической установкой
По его словам, рф "впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени".
"Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности", - добавил путин.
Напомним
российский диктатор владимир путин приехал в один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с участием главы генштаба российской армии валерием герасимовым и командующими.
Во время встречи герасимов рассказал, что испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены.