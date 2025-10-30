"Ни в коем случае не являются ядерными": песков об испытаниях рф "Буревестника" и "Посейдона"

Испытания россией крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" "ни в коем случае не являются ядерными". Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Как отметил песков, в кремле надеются, что до президента США Дональда Трампа "была корректно доведена соответствующая информация".

До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытаниями. И если каким-то образом подразумевается испытание "Буревестника", то это никоим образом не является ядерным испытанием. Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием - заявил Песков.

На вопрос, означают ли эти испытания новый этап "гонки вооружений" между рф и США, Песков сказал "Нет".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что владимир путин заявил об "успешном" испытании подводного ядерного аппарата "Посейдон". По его словам, он значительно превышает стратегический ракетный комплекс "Сармат" по мощности.

Также путин заявил, что ядерная установка ракеты "Буревестник" в 1000 раз меньше реактора подводной лодки при сравнимой мощности.