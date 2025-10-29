Запускається впродовж хвилин, а то й секунд: путін розкрив деталі ядерної установки ракети "Буревестник"
володимир путін заявив, що ядерна установка ракети "Буревестник" у 1000 разів менша за реактор підводного човна при порівнянній потужності. Ядерний реактор ракети запускається за лічені хвилини або секунди.
російський диктатор володимир путін зробив заяву щодо ядерної силової установки крилатої ракети "Буревестник". Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
За словами диктатора, дана ядерна установка в 1000 разів менше при порівнянній потужності з ядерним реактором атомного підводного човна.
Він додав, що ядерний реактор, встановлений у ракеті, запускається впродовж хвилин, а то й секунд.
Доповнення
"Буревестник" - це перспективна російська крилата ракета з ядерною силовою установкою. Перші випробувальні пуски було зафіксовано в 2016 році: відтоді й до 26 лютого 2018 року було здійснено до 12 випробувальних пусків.
