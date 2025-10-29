Запускается в течение минут, а то и секунд: путин раскрыл детали ядерной установки ракеты "Буревестник"
Киев • УНН
владимир путин заявил, что ядерная установка ракеты "Буревестник" в 1000 раз меньше реактора подводной лодки при сопоставимой мощности. Ядерный реактор ракеты запускается за считанные минуты или секунды.
российский диктатор владимир путин сделал заявление относительно ядерной силовой установки крылатой ракеты "Буревестник". Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.
Детали
По словам диктатора, данная ядерная установка в 1000 раз меньше при сравнимой мощности с ядерным реактором атомной подводной лодки.
Он добавил, что ядерный реактор, установленный в ракете, запускается в течение минут, а то и секунд.
Дополнение
"Буревестник" - это перспективная российская крылатая ракета с ядерной силовой установкой. Первые испытательные пуски были зафиксированы в 2016 году: с тех пор и до 26 февраля 2018 года было осуществлено до 12 испытательных пусков.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что владимир путин заявил об "успешном" испытании подводного ядерного аппарата "Посейдон". По его словам, он значительно превышает стратегический ракетный комплекс "Сармат" по мощности.