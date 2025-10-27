ГУР виявило 68 нових іноземних компонентів у ракетах та дронах, якими рф атакує енергетику України
Київ • УНН
Головне управління розвідки Міноборони України виявило 68 нових іноземних компонентів у ракетах та БпЛА, якими росія атакує українську енергетичну інфраструктуру. Ці компоненти були знайдені у зброї, використаній під час атаки 22 жовтня, і походять з різних країн, включаючи США, Китай, Швейцарію, Японію та Тайвань.
Головне управління розвідки Міноборони України дізналося дані про 68 нових іноземних компонентів ракет та БпЛА, якими росія атакує українську енергетичну інфраструктуру, пише УНН.
Деталі
"ГУР публікує дані про 68 іноземних компонентів ракет та БпЛА, якими росія атакує українську енергетичну інфраструктуру", - ідеться у повідомленні розвідки у соцмережах.
Як вказано, ГУР МО України оприлюднює інформацію про "68 нових компонентів, виявлених у ракетах та БпЛА, застосованих росією проти України", у розділі "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions.
До цього оновлення, зокрема, увійшли компоненти крилатої ракети 9М727 "Іскандер-К", аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кінжал", північнокорейської балістики KN-23/KN-24 та ударного БпЛА "Гєрань-2" (Shahed-136)
Саме ці засоби ураження, як вказали у розвідці, "були використані ворогом у ніч на 22 жовтня під час масованої комбінованої повітряної атаки на українську енергетику та мирні міста".
На тлі новин "про успіхи локалізації" російські ракети та безпілотники продовжують літати на чіпах американських, китайських, швейцарських, японських, тайванських та інших іноземних виробників. Водночас два з шести типів засобів ураження, застосованих у цій атаці, надходять до рф завдяки підтримці її стратегічних партнерів - Ірану та КНДР
Це, як вказано, підкреслює ризики для регіонів далеко за межами Європи, зокрема для Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу.
"Сьогоднішнє оновлення підтверджує, що чинні світові практики експортного контролю та механізми взаємодії між країнами потребують перегляду та вдосконалення у відповідь на нові виклики воєнного часу", - наголосили у ГУР.
Розділ "Компоненти у зброї", який містить інформацію щодо майже 5,2 тис. компонентів у 179 зразках озброєння, покликаний допомогти цивілізованому світу в технологічному роззброєнні агресорів, зазначили у розвідці.
