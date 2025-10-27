ГУР виявило 68 нових іноземних компонентів у ракетах та дронах, якими рф атакує енергетику України

Головне управління розвідки Міноборони України виявило 68 нових іноземних компонентів у ракетах та БпЛА, якими росія атакує українську енергетичну інфраструктуру. Ці компоненти були знайдені у зброї, використаній під час атаки 22 жовтня, і походять з різних країн, включаючи США, Китай, Швейцарію, Японію та Тайвань.