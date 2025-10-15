Санкції проти рф, поставки в росію компонентів для зброї і плани кремля: Зеленський отримав доповідь голови СЗР перед візитом до США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповідь від керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка, сторони обговорили санкції проти рф, їх ефективність, на ключові напрямки продовження тиску, а також плани росії щодо білорусі, пише УНН.

Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати й розширювати цю війну, і чим сильніший буде санкційний тиск, тим швидше зможемо гарантувати надійну безпеку. Це чітко підтверджується закритими даними, які були здобуті нашою розвідкою

З його слів, є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на росію.

Система путіна не витримає протистояння, у яке він завів росію. Визначили сьогодні ключові напрями подальшого нашого тиску. Доручив працювати з відповідними країнами

Також торкнулися теми поставок до росії компонентів для зброї.

Напередодні мого візиту у Вашингтон і контактів з європейськими лідерами обговорили ключові джерела постачання в росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї

З його слів, в Україні чітко розуміють, "яке постачання має найбільше значення для москви, і кожна така схема має бути перекрита". "У наших партнерів для цього є всі можливості", - наголосив він.

Також Олег Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати