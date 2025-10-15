$41.750.14
Ексклюзив
10:14 • 4790 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 11285 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 11893 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
08:32 • 11633 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
08:03 • 13972 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 14545 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 23286 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
07:08 • 23643 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
06:15 • 13405 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 14933 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
Санкції проти рф, поставки в росію компонентів для зброї і плани кремля: Зеленський отримав доповідь голови СЗР перед візитом до США

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Президент Зеленський отримав доповідь від керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. У ній йдеться про ефективність санкцій проти рф та плани росії щодо білорусі.

Санкції проти рф, поставки в росію компонентів для зброї і плани кремля: Зеленський отримав доповідь голови СЗР перед візитом до США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповідь від керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка, сторони обговорили санкції проти рф, їх ефективність, на ключові напрямки продовження тиску, а також плани росії щодо білорусі, пише УНН.

Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати й розширювати цю війну, і чим сильніший буде санкційний тиск, тим швидше зможемо гарантувати надійну безпеку. Це чітко підтверджується закритими даними, які були здобуті нашою розвідкою

- написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на росію.

Санкції проти ВПК та фінсектору рф будуть посилені - Єрмак14.10.25, 15:15 • 2866 переглядiв

Система путіна не витримає протистояння, у яке він завів росію. Визначили сьогодні ключові напрями подальшого нашого тиску. Доручив працювати з відповідними країнами

- підкреслив Президент.

Зеленський: у дронах і ракетах з атаки рф 5 жовтня понад 100 тис. іноземних компонентів, очікуємо рішення координаторів G7 щодо санкцій06.10.25, 12:03 • 2931 перегляд

Також торкнулися теми поставок до росії компонентів для зброї.

Напередодні мого візиту у Вашингтон і контактів з європейськими лідерами обговорили ключові джерела постачання в росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї

- вказав Зеленський.

З його слів, в Україні чітко розуміють, "яке постачання має найбільше значення для москви, і кожна така схема має бути перекрита". "У наших партнерів для цього є всі можливості", - наголосив він.

Українська делегація готує основу для розмови Зеленського і Трампа: посол в США повідомила деталі15.10.25, 08:57 • 2482 перегляди

Також Олег Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати

- повідомив Зеленський.

Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною13.10.25, 11:25 • 17154 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Служба зовнішньої розвідки України
Вашингтон
Володимир Зеленський
Україна