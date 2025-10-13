Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною

Ніяких змін на кордоні з білоруссю не фіксують на тлі заяви щодо перевірки бойової готовності армії білорусі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Це не вперше, коли вони перевіряють боєготовність, або нагнітають щодо якихось окремих навчань, окремих ланок своєї армії. Нещодавно пройшли спільні навчання з росією. Але попри нагнітання, попри те, що білорусь продовжує підтримувати рф, маємо тверезо оцінювати ситуацію, адже цей напрямок для нас є загрозливим. Ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості, щоб українські воїни могли протидіяти будь-якій загрозі, якщо вона йтиме з білорусі

Також він зазначив, що зміни не фіксуються у напрямку українського кордону.

Водночас якихось змін у напрямку нашого кордону ми не фіксуємо - ні переміщення техніки, ні переміщення особового складу, ні якоїсь активності підрозділів армії білорусі у напрямку кордону з Україною. Але підрозділи розвідок й прикордонні загони, які охороняють кордон з білоруссю постійно відстежують ситуацію для того, щоб ми могли вчасно відреагувати на будь-які ризики