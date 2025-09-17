$41.180.06
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
09:20 • 17813 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 22703 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 28069 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 30328 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 88407 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 107748 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 51995 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 61328 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 99699 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
У МЗС заявили, що росіяни готуються залишити білорусь після навчань “Захід-2025”

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що російські війська, які брали участь у навчаннях "Захід-2025" у білорусі, готуються до повернення на територію рф. Кількість російських військових на навчаннях була значно меншою, ніж у попередні роки.

У МЗС заявили, що росіяни готуються залишити білорусь після навчань “Захід-2025”

У Міністерстві закордонних справ заявили, що наразі йде підготовка до повернення російських військ на територію рф після навчань "Захід-2025" у білорусі. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.

По-перше, російських військ, які брали в них навчання, їх значно менше, ніж у попередні роки. Пов’язано це з тим, що росія немає достатньо ресурсів, які можна зняти з фронту, і відправляти на навчання. По-друге, після завершення ми бачимо, що йде підготовка до їхнього повернення назад. Всі відповідні підрозділи розвідок дуже уважно стежать за розвитком подій в білорусі. За всіма загрозами, які існують з території білорусі. Якихось нових подій не відбувалося 

- сказав Тихий.

Нагадаємо

12 вересня росія та білорусь розпочали спільні військові навчання "Захід-2025" на тлі загострення відносин з НАТО після інциденту з російськими дронами в Польщі. У маневрах, за оцінками, беруть участь понад 40 тисяч військових, відпрацьовуються сценарії з ядерною зброєю та випробування нової ракети.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
НАТО
Польща