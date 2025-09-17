У МЗС заявили, що росіяни готуються залишити білорусь після навчань “Захід-2025”

У Міністерстві закордонних справ заявили, що наразі йде підготовка до повернення російських військ на територію рф після навчань "Захід-2025" у білорусі. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.

По-перше, російських військ, які брали в них навчання, їх значно менше, ніж у попередні роки. Пов’язано це з тим, що росія немає достатньо ресурсів, які можна зняти з фронту, і відправляти на навчання. По-друге, після завершення ми бачимо, що йде підготовка до їхнього повернення назад. Всі відповідні підрозділи розвідок дуже уважно стежать за розвитком подій в білорусі. За всіма загрозами, які існують з території білорусі. Якихось нових подій не відбувалося - сказав Тихий.

Нагадаємо

12 вересня росія та білорусь розпочали спільні військові навчання "Захід-2025" на тлі загострення відносин з НАТО після інциденту з російськими дронами в Польщі. У маневрах, за оцінками, беруть участь понад 40 тисяч військових, відпрацьовуються сценарії з ядерною зброєю та випробування нової ракети.