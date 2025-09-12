росія та білорусь розпочали масштабні навчання "Захід-2025" на тлі напруги з НАТО

росія та білорусь розпочали спільні стратегічно-військові навчання "Захід-2025". Навчальні "бойові дії" відбуваються в умовах загострення відносин з НАТО після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Про це повідомляє видання Spiegel, пише УНН.

Деталі

За оцінками, до навчань залучено понад 40 тисяч військових з обох країн. Навчання триватимуть до 16 вересня та охоплять територію як білорусі, так і росії.

За даними Бундесверу, близько 13 тисяч військовослужбовців беруть участь у маневрах у білорусі, ще 30 тисяч – у росії. Військові акції вже викликали серйозне занепокоєння у Варшаві, адже відбуваються після інциденту з російськими дронами, які перетнули польський кордон і були збиті літаками союзників НАТО.

За матеріалами Spiegel, ЄС і НАТО мають підстави насторожено ставитися до подібних маневрів. Попередні навчання "Захід-2021" росія використала для перекидання озброєння та техніки, що згодом були задіяні під час вторгнення в Україну у 2022 році.

Україна стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025" - Зеленський

Цьогорічні тренування також частково проходять поблизу польського кордону, попри заяви білоруської влади про перенесення частини заходів у глиб країни. У відповідь НАТО планує серію власних навчань для демонстрації готовності до оборони.

Особливе занепокоєння викликала заява міністра оборони білорусі Віктора Хреніна про відпрацювання сценаріїв із використанням ядерної зброї та випробування нової російської ракети середньої дальності "Орєшник". У кремлі, однак, наполягають, що "Захід-2025" не спрямований проти жодної держави.

У Польщі ж вважають, що вторгнення дронів – це не лише військовий акт, а й форма психологічного тиску москви. Варшава вже закрила повітряний простір на східному кордоні та посилила контроль із білоруссю на час маневрів. У відповідь мзс рф назвало дії Польщі "конфронтаційними" та звинуватило сусідів у штучному нагнітанні ситуації в Центральній Європі.

Нагадаємо

Польща опівночі 12 вересня повністю закрила рух на кордоні з білоруссю через військові навчання "Захід-2025", які, за словами міністра внутрішніх справ Марціна Кервінського, мають чітку спрямованість "проти Польщі та Європейського Союзу".

З міркувань національної безпеки, відповідно до постанови уряду Польщі, вздовж кордонів з білоруссю та Україною, повітряний рух буде обмежено: діятиме повна заборона на польоти.

Польща почала передислоковувати військову техніку до кордону з білоруссю. На ранкових кадрах можна побачити колони польських військових та транспортних засобів, які активно прямують до кордону.