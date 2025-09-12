росія та білорусь розпочали масштабні навчання "Захід-2025" на тлі напруги з НАТО

$41.210.09
48.240.05
ukenru
Ексклюзив
07:34 • 248 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 28271 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 33245 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 47499 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 70966 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 38485 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 29915 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 48380 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 17527 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17811 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.7м/с
44%
756мм
Популярнi новини
На війні загинув львівський актор театрів Андрій Синишин11 вересня, 22:39 • 21927 перегляди
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються11 вересня, 23:40 • 24811 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС12 вересня, 01:20 • 24387 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня12 вересня, 01:21 • 24625 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб04:42 • 19036 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 70966 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 48380 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 64033 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 69899 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 130555 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Джей Ді Венс
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 24013 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 64033 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 34152 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 40828 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 105971 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Шахед-136
The Guardian
The New York Times

росія та білорусь розпочали масштабні навчання "Захід-2025" на тлі напруги з НАТО

Київ • УНН

 • 86 перегляди

росія та білорусь розпочали спільні військові навчання "Захід-2025" на тлі загострення відносин з НАТО після інциденту з російськими дронами в Польщі. У маневрах беруть участь понад 40 тисяч військових, відпрацьовуються сценарії з ядерною зброєю та випробування нової ракети.

росія та білорусь розпочали масштабні навчання "Захід-2025" на тлі напруги з НАТО

росія та білорусь розпочали спільні стратегічно-військові навчання "Захід-2025". Навчальні "бойові дії" відбуваються в умовах загострення відносин з НАТО після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Про це повідомляє видання Spiegel, пише УНН.

Деталі

За оцінками, до навчань залучено понад 40 тисяч військових з обох країн. Навчання триватимуть до 16 вересня та охоплять територію як білорусі, так і росії. 

За даними Бундесверу, близько 13 тисяч військовослужбовців беруть участь у маневрах у білорусі, ще 30 тисяч – у росії. Військові акції вже викликали серйозне занепокоєння у Варшаві, адже відбуваються після інциденту з російськими дронами, які перетнули польський кордон і були збиті літаками союзників НАТО.

За матеріалами Spiegel, ЄС і НАТО мають підстави насторожено ставитися до подібних маневрів. Попередні навчання "Захід-2021" росія використала для перекидання озброєння та техніки, що згодом були задіяні під час вторгнення в Україну у 2022 році. 

Україна стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025" - Зеленський 11.09.25, 15:49 • 3060 переглядiв

Цьогорічні тренування також частково проходять поблизу польського кордону, попри заяви білоруської влади про перенесення частини заходів у глиб країни. У відповідь НАТО планує серію власних навчань для демонстрації готовності до оборони.

Особливе занепокоєння викликала заява міністра оборони білорусі Віктора Хреніна про відпрацювання сценаріїв із використанням ядерної зброї та випробування нової російської ракети середньої дальності "Орєшник". У кремлі, однак, наполягають, що "Захід-2025" не спрямований проти жодної держави.

У Польщі ж вважають, що вторгнення дронів – це не лише військовий акт, а й форма психологічного тиску москви. Варшава вже закрила повітряний простір на східному кордоні та посилила контроль із білоруссю на час маневрів. У відповідь мзс рф назвало дії Польщі "конфронтаційними" та звинуватило сусідів у штучному нагнітанні ситуації в Центральній Європі.

Нагадаємо

Польща опівночі 12 вересня повністю закрила рух на кордоні з білоруссю через військові навчання "Захід-2025", які, за словами міністра внутрішніх справ Марціна Кервінського, мають чітку спрямованість "проти Польщі та Європейського Союзу".

З міркувань національної безпеки, відповідно до постанови уряду Польщі, вздовж кордонів з білоруссю та Україною, повітряний рух буде обмежено: діятиме повна заборона на польоти.

Польща почала передислоковувати військову техніку до кордону з білоруссю. На ранкових кадрах можна побачити колони польських військових та транспортних засобів, які активно прямують до кордону.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Білорусь
Бундесвер
НАТО
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Польща