Россия и Беларусь начали масштабные учения «Запад-2025» на фоне напряженности с НАТО

россия и беларусь начали совместные стратегическо-военные учения "Запад-2025". Учебные "боевые действия" проходят в условиях обострения отношений с НАТО после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши. Об этом сообщает издание Spiegel, пишет УНН.

Детали

По оценкам, к учениям привлечено более 40 тысяч военных из обеих стран. Учения продлятся до 16 сентября и охватят территорию как беларуси, так и россии.

По данным Бундесвера, около 13 тысяч военнослужащих участвуют в маневрах в беларуси, еще 30 тысяч – в россии. Военные акции уже вызвали серьезную обеспокоенность в Варшаве, ведь происходят после инцидента с российскими дронами, которые пересекли польскую границу и были сбиты самолетами союзников НАТО.

По материалам Spiegel, ЕС и НАТО имеют основания настороженно относиться к подобным маневрам. Предыдущие учения "Запад-2021" россия использовала для переброски вооружения и техники, которые впоследствии были задействованы во время вторжения в Украину в 2022 году.

Нынешние тренировки также частично проходят вблизи польской границы, несмотря на заявления белорусских властей о переносе части мероприятий в глубь страны. В ответ НАТО планирует серию собственных учений для демонстрации готовности к обороне.

Особое беспокойство вызвало заявление министра обороны беларуси Виктора Хренина об отработке сценариев с использованием ядерного оружия и испытании новой российской ракеты средней дальности "Орешник". В кремле, однако, настаивают, что "Запад-2025" не направлен против какого-либо государства.

В Польше же считают, что вторжение дронов – это не только военный акт, но и форма психологического давления москвы. Варшава уже закрыла воздушное пространство на восточной границе и усилила контроль с беларусью на время маневров. В ответ мид рф назвал действия Польши "конфронтационными" и обвинил соседей в искусственном нагнетании ситуации в Центральной Европе.

Напомним

Польша в полночь 12 сентября полностью закрыла движение на границе с беларусью из-за военных учений "Запад-2025", которые, по словам министра внутренних дел Марцина Кервинского, имеют четкую направленность "против Польши и Европейского Союза".

Из соображений национальной безопасности, в соответствии с постановлением правительства Польши, вдоль границ с беларусью и Украиной, воздушное движение будет ограничено: будет действовать полный запрет на полеты.

Польша начала передислоцировать военную технику к границе с беларусью. На утренних кадрах можно увидеть колонны польских военных и транспортных средств, которые активно направляются к границе.