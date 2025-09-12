$41.210.09
Эксклюзив
07:34 • 68 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 28095 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 33132 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 47385 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 70781 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 38443 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 29885 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 48287 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 17519 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 17801 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Россия и Беларусь начали масштабные учения «Запад-2025» на фоне напряженности с НАТО

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Россия и Беларусь начали совместные военные учения «Запад-2025» на фоне обострения отношений с НАТО после инцидента с российскими дронами в Польше. В маневрах принимают участие более 40 тысяч военных, отрабатываются сценарии с ядерным оружием и испытания новой ракеты.

Россия и Беларусь начали масштабные учения «Запад-2025» на фоне напряженности с НАТО

россия и беларусь начали совместные стратегическо-военные учения "Запад-2025". Учебные "боевые действия" проходят в условиях обострения отношений с НАТО после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши. Об этом сообщает издание Spiegel, пишет УНН.

Детали

По оценкам, к учениям привлечено более 40 тысяч военных из обеих стран. Учения продлятся до 16 сентября и охватят территорию как беларуси, так и россии. 

По данным Бундесвера, около 13 тысяч военнослужащих участвуют в маневрах в беларуси, еще 30 тысяч – в россии. Военные акции уже вызвали серьезную обеспокоенность в Варшаве, ведь происходят после инцидента с российскими дронами, которые пересекли польскую границу и были сбиты самолетами союзников НАТО.

По материалам Spiegel, ЕС и НАТО имеют основания настороженно относиться к подобным маневрам. Предыдущие учения "Запад-2021" россия использовала для переброски вооружения и техники, которые впоследствии были задействованы во время вторжения в Украину в 2022 году. 

Украина следит за российско-белорусскими учениями "Запад-2025" - Зеленский

Нынешние тренировки также частично проходят вблизи польской границы, несмотря на заявления белорусских властей о переносе части мероприятий в глубь страны. В ответ НАТО планирует серию собственных учений для демонстрации готовности к обороне.

Особое беспокойство вызвало заявление министра обороны беларуси Виктора Хренина об отработке сценариев с использованием ядерного оружия и испытании новой российской ракеты средней дальности "Орешник". В кремле, однако, настаивают, что "Запад-2025" не направлен против какого-либо государства.

В Польше же считают, что вторжение дронов – это не только военный акт, но и форма психологического давления москвы. Варшава уже закрыла воздушное пространство на восточной границе и усилила контроль с беларусью на время маневров. В ответ мид рф назвал действия Польши "конфронтационными" и обвинил соседей в искусственном нагнетании ситуации в Центральной Европе.

Напомним

Польша в полночь 12 сентября полностью закрыла движение на границе с беларусью из-за военных учений "Запад-2025", которые, по словам министра внутренних дел Марцина Кервинского, имеют четкую направленность "против Польши и Европейского Союза".

Из соображений национальной безопасности, в соответствии с постановлением правительства Польши, вдоль границ с беларусью и Украиной, воздушное движение будет ограничено: будет действовать полный запрет на полеты.

Польша начала передислоцировать военную технику к границе с беларусью. На утренних кадрах можно увидеть колонны польских военных и транспортных средств, которые активно направляются к границе.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Беларусь
Бундесвер
НАТО
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Польша