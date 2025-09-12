Польща закрила кордон з Білоруссю (відео)

Із опівночі 12 вересня Польща повністю закрила рух на кордоні з білоруссю. Це пов'язано з військовими навчаннями. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, інформує УНН з посиланням на Onet, BELTA та інші ЗМІ.

Опівночі ми закрили рух на кордоні з білоруссю. Це пов'язано з військовими навчаннями "Захід-2025" - сказав Кервінський на пресконференції, на прикордонному пункті пропуску "Тереспіль".

Очільник польського МВС зазначив, що ці навчання мають чітку спрямованість "проти Польщі та Європейського Союзу", водночас уточнивши терміни повторного відкриття кордону.

Рух відновиться, але тільки тоді, коли ми будемо впевнені в гарантованій безпеці поляків. З економічної точки зору ми будемо прагнути якнайшвидшого відкриття кордону - повідомив він.

Міністр внутрішніх справ Польщі додав, що уряд усвідомлює труднощі для підприємців, але закриття кордону ухвалене виключно з міркувань безпеки.

Кєрвіньскі зауважив, що обмеження не є тимчасовими лише на період навчань – ситуацію аналізуватимуть постійно, і рішення залежатиме від розвитку подій.

У пресслужбі МВС Польщі також підтвердили, що на місці працюють прикордонники та служби безпеки, а уряд перебуває в тісному контакті з союзниками по НАТО та ЄС.

Нагадаємо

9 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що у ніч з четверга на п’ятницю країна закриє кордон з білоруссю, включно із залізничними переходами. Рішення ухвалили з міркувань національної безпеки напередодні російсько-білоруських навчань "Захід-2025".

Польща розпочала передислокацію військової техніки до білоруського кордону. Це посилення безпеки перед спільними російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025".

Україна уважно стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025", які вже розпочалися на території білорусі. Володимир Зеленський зазначив, що атака дронів рф на Польщу може бути частиною цих навчань.

Польща стягує 40 тисяч військових до кордону з рф та білоруссю