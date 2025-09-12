$41.210.09
11 вересня, 19:17 • 9394 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 19780 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 30440 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 19607 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 17589 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 23456 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 14851 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 16673 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14683 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14636 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Польща закрила кордон з Білоруссю (відео)

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Польща опівночі 12 вересня повністю закрила рух на кордоні з Білоруссю через військові навчання "Захід-2025", які, за словами міністра внутрішніх справ Марціна Кервінського, мають чітку спрямованість "проти Польщі та Європейського Союзу". Відновлення руху можливе лише за умови гарантованої безпеки поляків, при цьому рішення не є тимчасовим і залежатиме від розвитку подій.

Польща закрила кордон з Білоруссю (відео)

Із опівночі 12 вересня Польща повністю закрила рух на кордоні з білоруссю. Це пов'язано з військовими навчаннями. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, інформує УНН з посиланням на OnetBELTA та інші ЗМІ.  

Опівночі ми закрили рух на кордоні з білоруссю. Це пов'язано з військовими навчаннями "Захід-2025"

- сказав Кервінський на пресконференції, на прикордонному пункті пропуску "Тереспіль".

Очільник польського МВС зазначив, що ці навчання мають чітку спрямованість "проти Польщі та Європейського Союзу", водночас уточнивши терміни повторного відкриття кордону.

Рух відновиться, але тільки тоді, коли ми будемо впевнені в гарантованій безпеці поляків. З економічної точки зору ми будемо прагнути якнайшвидшого відкриття кордону

- повідомив він.

Міністр внутрішніх справ Польщі додав, що уряд усвідомлює труднощі для підприємців, але закриття кордону ухвалене виключно з міркувань безпеки.

Кєрвіньскі зауважив, що обмеження не є тимчасовими лише на період навчань – ситуацію аналізуватимуть постійно, і рішення залежатиме від розвитку подій.

У пресслужбі МВС Польщі також підтвердили, що на місці працюють прикордонники та служби безпеки, а уряд перебуває в тісному контакті з союзниками по НАТО та ЄС.

Нагадаємо

9 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що у ніч з четверга на п’ятницю країна закриє кордон з білоруссю, включно із залізничними переходами. Рішення ухвалили з міркувань національної безпеки напередодні російсько-білоруських навчань "Захід-2025".

Польща розпочала передислокацію військової техніки до білоруського кордону. Це посилення безпеки перед спільними російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025".

Україна уважно стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025", які вже розпочалися на території білорусі. Володимир Зеленський зазначив, що атака дронів рф на Польщу може бути частиною цих навчань.

Польща стягує 40 тисяч військових до кордону з рф та білоруссю 12.09.25, 00:08 • 1156 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
НАТО
Європейський Союз
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Польща