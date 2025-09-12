Польща закрила кордон з Білоруссю (відео)
Київ • УНН
Польща опівночі 12 вересня повністю закрила рух на кордоні з Білоруссю через військові навчання "Захід-2025", які, за словами міністра внутрішніх справ Марціна Кервінського, мають чітку спрямованість "проти Польщі та Європейського Союзу". Відновлення руху можливе лише за умови гарантованої безпеки поляків, при цьому рішення не є тимчасовим і залежатиме від розвитку подій.
Із опівночі 12 вересня Польща повністю закрила рух на кордоні з білоруссю. Це пов'язано з військовими навчаннями. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, інформує УНН з посиланням на Onet, BELTA та інші ЗМІ.
Опівночі ми закрили рух на кордоні з білоруссю. Це пов'язано з військовими навчаннями "Захід-2025"
Очільник польського МВС зазначив, що ці навчання мають чітку спрямованість "проти Польщі та Європейського Союзу", водночас уточнивши терміни повторного відкриття кордону.
Рух відновиться, але тільки тоді, коли ми будемо впевнені в гарантованій безпеці поляків. З економічної точки зору ми будемо прагнути якнайшвидшого відкриття кордону
Міністр внутрішніх справ Польщі додав, що уряд усвідомлює труднощі для підприємців, але закриття кордону ухвалене виключно з міркувань безпеки.
Кєрвіньскі зауважив, що обмеження не є тимчасовими лише на період навчань – ситуацію аналізуватимуть постійно, і рішення залежатиме від розвитку подій.
У пресслужбі МВС Польщі також підтвердили, що на місці працюють прикордонники та служби безпеки, а уряд перебуває в тісному контакті з союзниками по НАТО та ЄС.
Нагадаємо
9 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що у ніч з четверга на п’ятницю країна закриє кордон з білоруссю, включно із залізничними переходами. Рішення ухвалили з міркувань національної безпеки напередодні російсько-білоруських навчань "Захід-2025".
Польща розпочала передислокацію військової техніки до білоруського кордону. Це посилення безпеки перед спільними російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025".
Україна уважно стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025", які вже розпочалися на території білорусі. Володимир Зеленський зазначив, що атака дронів рф на Польщу може бути частиною цих навчань.
