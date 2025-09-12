Польща стягує 40 тисяч військових до кордону з рф та білоруссю

$41.210.09
48.240.05
ukru
19:17 • 4444 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 13396 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 24464 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 15802 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 14308 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 20881 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 14137 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 16181 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14308 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14339 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
60%
755мм
Популярнi новини
"Вона читала мої думки": американець, який вбив українку, розповів моторошні подробиці злочину – NYP11 вересня, 12:58 • 4628 перегляди
F-35 "не мають сенсу" у боротьбі з дешевими БпЛА: вартість керованої ракети перевищує затрати рф на "шахед"11 вересня, 13:02 • 12230 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 11910 перегляди
Сійярто звинуватив Україну в погіршенні відносин між двома країнами11 вересня, 15:13 • 10865 перегляди
Польща закриває кордон з білоруссю: у рф заявили ескалацію напруги та закликали Варшаву передумати18:35 • 7782 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 24464 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 20881 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 34522 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 49587 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 110149 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Александр Стубб
Тімоті Снайдер
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 11915 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 34522 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 24733 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 32770 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 97725 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Saab JAS 39 Gripen
Су-30
Іл-18

Польща стягує 40 тисяч військових до кордону з рф та білоруссю

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Польща розміщує близько 40 тисяч солдатів на кордонах з Білоруссю та Росією. Це пов'язано з очікуваними військовими навчаннями "Захід-2025" та інцидентами з російськими дронами.

Польща стягує 40 тисяч військових до кордону з рф та білоруссю

Польща розгортає близько 40 тис. солдатів на кордонах країни з білоруссю та росією на тлі зростання напруженості після вторгнення дронів рф у польський повітряний простір. Про це інформує TVP World, передає УНН.

Деталі

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що очікується, що у військових навчаннях РФ та Білоруссі "Захід-2025" візьмуть участь десятки тисяч солдатів. За його словами, це спонукало його країну розгорнути близько 40 тисяч солдатів біля свого східного кордону.

Польща готувалася до маневрів "Захід-2025" протягом багатьох місяців

- наголосив Цезарій Томчик.

Влада Польщі повідомила, що однією з цілей операції "Захід-2025" є відпрацювання можливої атаки на так званий Сувальський коридор, тонку смужку землі, що з'єднує Польщу та Литву, але знаходиться між Білоруссю та Калінінградом.

російські дрони в Польщі

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.  

19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. П'ять із них прямували до бази НАТО, через яку Альянс постачає військову допомогу Україні.

Нагадаємо

Польща з 12 вересня закриває всі пункти пропуску на кордоні з білоруссю, включаючи автомобільні та залізничні. росія розцінює це як прагнення Варшави до ескалації напруги в Центральній Європі.

З міркувань національної безпеки, відповідно до постанови уряду Польщі, вздовж кордонів з білоруссю та Україною, повітряний рух буде обмежено: діятиме повна заборона на польоти.

Польща почала передислоковувати військову техніку до кордону з білоруссю. На ранкових кадрах можна побачити колони польських військових та транспортних засобів, які активно прямують до кордону.

Туск попередив про відповідь у разі атаки на Польщу11.09.25, 23:11 • 590 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Державний кордон України
Білорусь
НАТО
Литва
Україна
Польща