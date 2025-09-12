Польща стягує 40 тисяч військових до кордону з рф та білоруссю

Польща розгортає близько 40 тис. солдатів на кордонах країни з білоруссю та росією на тлі зростання напруженості після вторгнення дронів рф у польський повітряний простір. Про це інформує TVP World, передає УНН.

Деталі

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що очікується, що у військових навчаннях РФ та Білоруссі "Захід-2025" візьмуть участь десятки тисяч солдатів. За його словами, це спонукало його країну розгорнути близько 40 тисяч солдатів біля свого східного кордону.

Польща готувалася до маневрів "Захід-2025" протягом багатьох місяців - наголосив Цезарій Томчик.

Влада Польщі повідомила, що однією з цілей операції "Захід-2025" є відпрацювання можливої атаки на так званий Сувальський коридор, тонку смужку землі, що з'єднує Польщу та Литву, але знаходиться між Білоруссю та Калінінградом.

російські дрони в Польщі

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.

19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. П'ять із них прямували до бази НАТО, через яку Альянс постачає військову допомогу Україні.

Нагадаємо

Польща з 12 вересня закриває всі пункти пропуску на кордоні з білоруссю, включаючи автомобільні та залізничні. росія розцінює це як прагнення Варшави до ескалації напруги в Центральній Європі.

З міркувань національної безпеки, відповідно до постанови уряду Польщі, вздовж кордонів з білоруссю та Україною, повітряний рух буде обмежено: діятиме повна заборона на польоти.

Польща почала передислоковувати військову техніку до кордону з білоруссю. На ранкових кадрах можна побачити колони польських військових та транспортних засобів, які активно прямують до кордону.

