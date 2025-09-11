Речниця мзс росії Марія Захарова заявила, що рішення Польщі закрити кордон з білоруссю є прагненням Варшави до подальшої ескалації напруги у Центральній Європі. Вона наголосила, що таке рішення нашкодить міжнародним партнерам Польщі, пише УНН з посиланням на мзс рф.

Влада Польщі ухвалила рішення про закриття з 00 години 12 вересня всіх пунктів пропуску на кордоні з республікою білорусь, включаючи автомобільні та залізничні. Формальним приводом для такого заходу є проведення військових навчань "Захід-2025", які проводяться збройними силами росії та білорусі на регулярній основі за належного рівня публічного висвітлення та запрошення до участі у спостереженні за ними представників усіх країн ОБСЄ, включаючи Польщу

При цьому Захарова заявила, що Варшава нібито демонстративно проігнорувала "прийняті як жест доброї волі" рішення про перенесення маневрів від польських кордонів до центральної частини білорусії та зниження кількості задіяного в них особового складу та військової техніки.

Очевидно, що конфронтаційні кроки, що приймаються польським керівництвом, підпорядковані єдиному завданню – виправдати лінію на подальшу ескалацію напруженості в центрі Європи