Польща закриває кордон з білоруссю: у рф заявили ескалацію напруги та закликали Варшаву передумати

$41.210.09
48.240.05
ukenru
19:17 • 582 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
15:15 • 9198 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 19698 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 13123 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33 • 11982 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08 • 18448 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 13519 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 15714 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 13970 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14044 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярнi новини
Місяць лікарі боролися за життя дитини: у Харкові помер 15-річний хлопець, який постраждав від обстрілу рф11 вересня, 09:38 • 8284 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 30583 перегляди
F-35 "не мають сенсу" у боротьбі з дешевими БпЛА: вартість керованої ракети перевищує затрати рф на "шахед"11 вересня, 13:02 • 10246 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків14:57 • 8618 перегляди
Сійярто звинуватив Україну в погіршенні відносин між двома країнами15:13 • 7906 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 14:55 • 19709 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
14:08 • 18456 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 30723 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 47949 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 108427 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Петер Сіярто
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків14:57 • 8808 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 30723 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 23654 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 31934 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 96808 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Saab JAS 39 Gripen
Су-30
Іл-18
YouTube

Польща закриває кордон з білоруссю: у рф заявили ескалацію напруги та закликали Варшаву передумати

Київ • УНН

 • 3756 перегляди

Польща з 12 вересня закриває всі пункти пропуску на кордоні з білоруссю, включаючи автомобільні та залізничні. росія розцінює це як прагнення Варшави до ескалації напруги в Центральній Європі.

Польща закриває кордон з білоруссю: у рф заявили ескалацію напруги та закликали Варшаву передумати

Речниця мзс росії Марія Захарова заявила, що рішення Польщі закрити кордон з білоруссю є прагненням Варшави до подальшої ескалації напруги у Центральній Європі. Вона наголосила, що таке рішення нашкодить міжнародним партнерам Польщі, пише УНН з посиланням на мзс рф.

Влада Польщі ухвалила рішення про закриття з 00 години 12 вересня всіх пунктів пропуску на кордоні з республікою білорусь, включаючи автомобільні та залізничні. Формальним приводом для такого заходу є проведення військових навчань "Захід-2025", які проводяться збройними силами росії та білорусі на регулярній основі за належного рівня публічного висвітлення та запрошення до участі у спостереженні за ними представників усіх країн ОБСЄ, включаючи Польщу 

- заявила захарова.

При цьому Захарова заявила, що Варшава нібито демонстративно проігнорувала "прийняті як жест доброї волі" рішення про перенесення маневрів від польських кордонів до центральної частини білорусії та зниження кількості задіяного в них особового складу та військової техніки.

Очевидно, що конфронтаційні кроки, що приймаються польським керівництвом, підпорядковані єдиному завданню – виправдати лінію на подальшу ескалацію напруженості в центрі Європи 

- заявила захарова.

Вона також заявила, що односторонні дії Польщі буцімто завдадуть серйозних збитків її міжнародним партнерам, які використовують польсько-білоруський кордон для товарного обміну.

Зрозуміло й те, що рестрикції польського керівництва підривають базові гуманітарні засади, насамперед свободу пересування людей. Жителі прикордонних районів Польщі та білорусі позбавляються можливості підтримувати традиційно близькі родинні зв'язки та людські контакти 

- виголосила захарова.

Доповнення

З міркувань національної безпеки, відповідно до постанови уряду Польщі, вздовж кордонів з білоруссю та Україною, повітряний рух буде обмежено: діятиме повна заборона на польоти.

Польща почала передислоковувати військову техніку до кордону з білоруссю. На ранкових кадрах можна побачити колони польських військових та транспортних засобів, які активно прямують до кордону.

Павло Зінченко

Новини Світу
Державний кордон України
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Білорусь
Польща