Польща закриває кордон з білоруссю: у рф заявили ескалацію напруги та закликали Варшаву передумати
Київ • УНН
Польща з 12 вересня закриває всі пункти пропуску на кордоні з білоруссю, включаючи автомобільні та залізничні. росія розцінює це як прагнення Варшави до ескалації напруги в Центральній Європі.
Речниця мзс росії Марія Захарова заявила, що рішення Польщі закрити кордон з білоруссю є прагненням Варшави до подальшої ескалації напруги у Центральній Європі. Вона наголосила, що таке рішення нашкодить міжнародним партнерам Польщі, пише УНН з посиланням на мзс рф.
Влада Польщі ухвалила рішення про закриття з 00 години 12 вересня всіх пунктів пропуску на кордоні з республікою білорусь, включаючи автомобільні та залізничні. Формальним приводом для такого заходу є проведення військових навчань "Захід-2025", які проводяться збройними силами росії та білорусі на регулярній основі за належного рівня публічного висвітлення та запрошення до участі у спостереженні за ними представників усіх країн ОБСЄ, включаючи Польщу
При цьому Захарова заявила, що Варшава нібито демонстративно проігнорувала "прийняті як жест доброї волі" рішення про перенесення маневрів від польських кордонів до центральної частини білорусії та зниження кількості задіяного в них особового складу та військової техніки.
Очевидно, що конфронтаційні кроки, що приймаються польським керівництвом, підпорядковані єдиному завданню – виправдати лінію на подальшу ескалацію напруженості в центрі Європи
Вона також заявила, що односторонні дії Польщі буцімто завдадуть серйозних збитків її міжнародним партнерам, які використовують польсько-білоруський кордон для товарного обміну.
Зрозуміло й те, що рестрикції польського керівництва підривають базові гуманітарні засади, насамперед свободу пересування людей. Жителі прикордонних районів Польщі та білорусі позбавляються можливості підтримувати традиційно близькі родинні зв'язки та людські контакти
Доповнення
З міркувань національної безпеки, відповідно до постанови уряду Польщі, вздовж кордонів з білоруссю та Україною, повітряний рух буде обмежено: діятиме повна заборона на польоти.
Польща почала передислоковувати військову техніку до кордону з білоруссю. На ранкових кадрах можна побачити колони польських військових та транспортних засобів, які активно прямують до кордону.