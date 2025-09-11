Польша закрывает границу с беларусью: в рф заявили об эскалации напряженности и призвали Варшаву передумать

Представитель мид россии мария захарова заявила, что решение Польши закрыть границу с беларусью является стремлением Варшавы к дальнейшей эскалации напряженности в Центральной Европе. Она подчеркнула, что такое решение навредит международным партнерам Польши, пишет УНН со ссылкой на мид рф.

Власти Польши приняли решение о закрытии с 00 часов 12 сентября всех пунктов пропуска на границе с республикой беларусь, включая автомобильные и железнодорожные. Формальным поводом для такой меры является проведение военных учений "Запад-2025", которые проводятся вооруженными силами россии и беларуси на регулярной основе при должном уровне публичного освещения и приглашения к участию в наблюдении за ними представителей всех стран ОБСЕ, включая Польшу - заявила Захарова.

При этом Захарова заявила, что Варшава якобы демонстративно проигнорировала "принятые как жест доброй воли" решения о переносе маневров от польских границ в центральную часть беларуси и снижении количества задействованного в них личного состава и военной техники.

Очевидно, что конфронтационные шаги, принимаемые польским руководством, подчинены единой задаче – оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы - заявила Захарова.

Она также заявила, что односторонние действия Польши якобы нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, использующим польско-белорусскую границу для товарного обмена.

Понятно и то, что рестрикции польского руководства подрывают базовые гуманитарные принципы, прежде всего свободу передвижения людей. Жители приграничных районов Польши и беларуси лишаются возможности поддерживать традиционно близкие родственные связи и человеческие контакты - произнесла Захарова.

Дополнение

Из соображений национальной безопасности, согласно постановлению правительства Польши, вдоль границ с беларусью и Украиной, воздушное движение будет ограничено: будет действовать полный запрет на полеты.

Польша начала передислоцировать военную технику к границе с беларусью. На утренних кадрах можно увидеть колонны польских военных и транспортных средств, активно направляющихся к границе.