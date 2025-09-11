$41.210.09
15:15
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
11 сентября, 09:51
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
YouTube

Польша закрывает границу с беларусью: в рф заявили об эскалации напряженности и призвали Варшаву передумать

Киев • УНН

 • 1764 просмотра

Польша с 12 сентября закрывает все пункты пропуска на границе с беларусью, включая автомобильные и железнодорожные. россия расценивает это как стремление Варшавы к эскалации напряженности в Центральной Европе.

Польша закрывает границу с беларусью: в рф заявили об эскалации напряженности и призвали Варшаву передумать

Представитель мид россии мария захарова заявила, что решение Польши закрыть границу с беларусью является стремлением Варшавы к дальнейшей эскалации напряженности в Центральной Европе. Она подчеркнула, что такое решение навредит международным партнерам Польши, пишет УНН со ссылкой на мид рф.

Власти Польши приняли решение о закрытии с 00 часов 12 сентября всех пунктов пропуска на границе с республикой беларусь, включая автомобильные и железнодорожные. Формальным поводом для такой меры является проведение военных учений "Запад-2025", которые проводятся вооруженными силами россии и беларуси на регулярной основе при должном уровне публичного освещения и приглашения к участию в наблюдении за ними представителей всех стран ОБСЕ, включая Польшу 

- заявила Захарова.

При этом Захарова заявила, что Варшава якобы демонстративно проигнорировала "принятые как жест доброй воли" решения о переносе маневров от польских границ в центральную часть беларуси и снижении количества задействованного в них личного состава и военной техники.

Очевидно, что конфронтационные шаги, принимаемые польским руководством, подчинены единой задаче – оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы 

- заявила Захарова.

Она также заявила, что односторонние действия Польши якобы нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, использующим польско-белорусскую границу для товарного обмена.

Понятно и то, что рестрикции польского руководства подрывают базовые гуманитарные принципы, прежде всего свободу передвижения людей. Жители приграничных районов Польши и беларуси лишаются возможности поддерживать традиционно близкие родственные связи и человеческие контакты 

- произнесла Захарова.

Из соображений национальной безопасности, согласно постановлению правительства Польши, вдоль границ с беларусью и Украиной, воздушное движение будет ограничено: будет действовать полный запрет на полеты.

Польша начала передислоцировать военную технику к границе с беларусью. На утренних кадрах можно увидеть колонны польских военных и транспортных средств, активно направляющихся к границе.

