07:11
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими

Київ • УНН

 636 перегляди

Польща обмежує повітряний рух на сході країни вздовж кордонів з білоруссю та Україною з 10 вересня до 9 грудня. Заборона польотів діє через виявлення 16 російських дронів на території Польщі.

Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими

З міркувань національної безпеки, відповідно до постанови уряду Польщі, вздовж кордонів з білоруссю та Україною, повітряний рух буде обмежено: діятиме повна заборона на польоти.

Про це передає УНН із посиланням на rmf24.

Деталі

Повітряний рух на сході Польщі вздовж кордонів Польщі з Білоруссю та Україною обмежено з 10 вересня по 9 грудня. Оголошено про повну заборону польотів. Виняток - військові рейси. 

Заява Польського агентства аеронавігаційних послуг (PANSA):

На прохання Оперативного командування Збройних сил Польщі з 10 вересня 2025 року, з 22:00 UTC до 23:59 UTC 9 грудня 2025 року, у східній частині Польщі буде запроваджено обмеження повітряного руху у вигляді зони обмеження EP R129. Від заходу сонця (SS) до сходу сонця (SR) діє повна заборона польотів у зоні EP R129, за винятком військових літаків

- повідомляє PANSA.

Нагадаємо

Після вторгнення групи БпЛА з рф, у Польщі виявлено вже 16 російських дронів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 10-го вересня заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі було свідомою провокацією москви. 

У березні 2025 року низка компаній оголосила про плани відновлення рейсів в Україну. Серед них:

  • Wizz Air;
    • Ryanair;
      • AirBaltic.

