Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
Київ • УНН
Польща обмежує повітряний рух на сході країни вздовж кордонів з білоруссю та Україною з 10 вересня до 9 грудня. Заборона польотів діє через виявлення 16 російських дронів на території Польщі.
З міркувань національної безпеки, відповідно до постанови уряду Польщі, вздовж кордонів з білоруссю та Україною, повітряний рух буде обмежено: діятиме повна заборона на польоти.
Про це передає УНН із посиланням на rmf24.
Деталі
Повітряний рух на сході Польщі вздовж кордонів Польщі з Білоруссю та Україною обмежено з 10 вересня по 9 грудня. Оголошено про повну заборону польотів. Виняток - військові рейси.
Заява Польського агентства аеронавігаційних послуг (PANSA):
На прохання Оперативного командування Збройних сил Польщі з 10 вересня 2025 року, з 22:00 UTC до 23:59 UTC 9 грудня 2025 року, у східній частині Польщі буде запроваджено обмеження повітряного руху у вигляді зони обмеження EP R129. Від заходу сонця (SS) до сходу сонця (SR) діє повна заборона польотів у зоні EP R129, за винятком військових літаків
Нагадаємо
Після вторгнення групи БпЛА з рф, у Польщі виявлено вже 16 російських дронів.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 10-го вересня заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі було свідомою провокацією москви.
У березні 2025 року низка компаній оголосила про плани відновлення рейсів в Україну. Серед них:
- Wizz Air;
- Ryanair;
- AirBaltic.
