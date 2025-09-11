Найбільший круїзний лайнер Disney "зіштовхнувся" з проблемами: перший рейс з Сінгапуру відкладено

$41.120.13
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
10 вересня, 13:15
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідження виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
Ексклюзив
10 вересня, 08:33
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
Теги
Автори
Був проти допомоги Україні, закликав віддати Крим рф та критикував Зеленського: чим відомий Чарлі Кірк 10 вересня, 21:47
Україна розширює перелік випадків для відшкодування збитків від війни10 вересня, 22:00
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі10 вересня, 08:44
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Каш Патель
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Литва
Велика Британія
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків 8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53
MIM-104 Patriot
The Guardian
Twitter
Ракетний комплекс "Панцир"
NASAMS

Найбільший круїзний лайнер Disney "зіштовхнувся" з проблемами: перший рейс з Сінгапуру відкладено

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Перший круїзний лайнер Disney "Disney Adventure" відклав свій дебютний рейс із Сінгапуру з 15 грудня 2025 року на 10 березня 2026 року. Причиною стали неочікувані затримки в процесі будівництва.

Найбільший круїзний лайнер Disney "зіштовхнувся" з проблемами: перший рейс з Сінгапуру відкладено

"Disney Adventure" мав здійснити свій перший рейс із Сінгапуру 15 грудня 2025 року. Але подію цтого року відмінили. Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Перший круїзний лайнер Walt Disney Co, який мав базуватися в Азії, відклав свій перший рейс із Сінгапуру. Корабель буде базуватися в Сінгапурі щонайменше п'ять років. На його верхній палубі будуть 250-метрові американські гірки у стилі "Залізної людини". Загалом вказується, що це найбільший в історії славтеного бренду круїзний лайнер.

Наразі відомо про наступні фактори, які впливають на скасування рейсу у 2025 році. Минулого тижня корабель розпочав морські випробування для перевірки своїх систем, хоча Disney заявила, що затримка не пов'язана з цим.

Тож замість дати 15 грудня, попередньо перший рейс відкладно на 10 березня 2026 року.

Коментар

Поки ми працюємо над останніми штрихами, щоб представити "Disney Adventure" нашим гостям, ми зіткнулися з неочікуваними затримками в процесі будівництва корабля

- пояснив Джо Шотт, президент Disney Signature Experiences.

Нагадаємо

Ігор Тележніков

КультураНовини Світу
Bloomberg
Сінгапур