Найбільший круїзний лайнер Disney "зіштовхнувся" з проблемами: перший рейс з Сінгапуру відкладено

"Disney Adventure" мав здійснити свій перший рейс із Сінгапуру 15 грудня 2025 року. Але подію цтого року відмінили. Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Перший круїзний лайнер Walt Disney Co, який мав базуватися в Азії, відклав свій перший рейс із Сінгапуру. Корабель буде базуватися в Сінгапурі щонайменше п'ять років. На його верхній палубі будуть 250-метрові американські гірки у стилі "Залізної людини". Загалом вказується, що це найбільший в історії славтеного бренду круїзний лайнер.

Наразі відомо про наступні фактори, які впливають на скасування рейсу у 2025 році. Минулого тижня корабель розпочав морські випробування для перевірки своїх систем, хоча Disney заявила, що затримка не пов'язана з цим.

Тож замість дати 15 грудня, попередньо перший рейс відкладно на 10 березня 2026 року.

Поки ми працюємо над останніми штрихами, щоб представити "Disney Adventure" нашим гостям, ми зіткнулися з неочікуваними затримками в процесі будівництва корабля