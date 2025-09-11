$41.120.13
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
Крупнейший круизный лайнер Disney «столкнулся» с проблемами: первый рейс из Сингапура отложен

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Первый круизный лайнер Disney «Disney Adventure» отложил свой дебютный рейс из Сингапура с 15 декабря 2025 года на 10 марта 2026 года. Причиной стали неожиданные задержки в процессе строительства.

Крупнейший круизный лайнер Disney «столкнулся» с проблемами: первый рейс из Сингапура отложен

"Disney Adventure" должен был совершить свой первый рейс из Сингапура 15 декабря 2025 года. Но событие этого года отменили. Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Первый круизный лайнер Walt Disney Co, который должен был базироваться в Азии, отложил свой первый рейс из Сингапура. Корабль будет базироваться в Сингапуре как минимум пять лет. На его верхней палубе будут 250-метровые американские горки в стиле "Железного человека". В целом указывается, что это самый большой в истории знаменитого бренда круизный лайнер.

Сейчас известно о следующих факторах, которые влияют на отмену рейса в 2025 году. На прошлой неделе корабль начал морские испытания для проверки своих систем, хотя Disney заявила, что задержка не связана с этим.

Поэтому вместо даты 15 декабря, предварительно первый рейс отложен на 10 марта 2026 года.

Комментарий

Пока мы работаем над последними штрихами, чтобы представить "Disney Adventure" нашим гостям, мы столкнулись с неожиданными задержками в процессе строительства корабля

- пояснил Джо Шотт, президент Disney Signature Experiences.

Напомним

Игорь Тележников

КультураНовости Мира
Bloomberg L.P.
Сингапур