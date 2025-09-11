Крупнейший круизный лайнер Disney «столкнулся» с проблемами: первый рейс из Сингапура отложен

"Disney Adventure" должен был совершить свой первый рейс из Сингапура 15 декабря 2025 года. Но событие этого года отменили. Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Первый круизный лайнер Walt Disney Co, который должен был базироваться в Азии, отложил свой первый рейс из Сингапура. Корабль будет базироваться в Сингапуре как минимум пять лет. На его верхней палубе будут 250-метровые американские горки в стиле "Железного человека". В целом указывается, что это самый большой в истории знаменитого бренда круизный лайнер.

Сейчас известно о следующих факторах, которые влияют на отмену рейса в 2025 году. На прошлой неделе корабль начал морские испытания для проверки своих систем, хотя Disney заявила, что задержка не связана с этим.

Поэтому вместо даты 15 декабря, предварительно первый рейс отложен на 10 марта 2026 года.

Пока мы работаем над последними штрихами, чтобы представить "Disney Adventure" нашим гостям, мы столкнулись с неожиданными задержками в процессе строительства корабля