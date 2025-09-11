Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі був свідомою провокацією кремля. Він визнав, що ППО НАТО відреагувала, однак не настільки ефективно, щоб запобігти масовому порушенню кордону. Про це інформує видання Politico, передає УНН.

Деталі

Мерц зазначив, що цей інцидент став ще одним етапом у низці російських провокацій, які вже місяцями спостерігаються в Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО. Він наголосив, що атака безпілотників є серйозною загрозою миру в Європі та підтверджує свідомий характер дій москви.

Ця абсолютно безрозсудна дія російського уряду є частиною низки провокацій, які ми спостерігаємо в Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО протягом багатьох місяців. Це дуже серйозна загроза миру в Європі - сказав канцлер Німеччини.

Він підтримав оцінку прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про навмисність вторгнення та відкинув заяви Кремля про "нещасний випадок" чи "збіг обставин".

Особливу увагу Мерц приділив стану системи протиповітряної оборони. За його словами, цей інцидент показав, що протиповітряна оборона НАТО в Європі потребує значного покращення.

Перш за все, я хотів би відзначити, що європейська протиповітряна оборона, протиповітряна оборона НАТО, спрацювала, але, звичайно, не так добре, як мала б, щоб запобігти проникненню такої великої кількості безпілотників у повітряний простір Польщі - зауважив Мерц.

На його думку, це серйозний сигнал для союзників, який має стати приводом до глибокої дискусії як у НАТО, так і в Європейському Союзі.

"Ми є і будемо рішуче налаштовані значно посилити боєготовність і обороноздатність європейської частини НАТО", – канцлер Німеччини.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".

Російські дрони-камікадзе, атакуючи Україну, порушили повітряний простір Польщі, спричинивши міжнародний резонанс. Світові лідери закликають посилити підтримку України та оборону Європи.

Віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косиняк-Камиш провів розмову з міністрами оборони країн-союзниць, включаючи Україну. Вони запевнили у підтримці рішучих дій Польщі після атаки російських дронів.

Все вказує на те, що плани путіна не обмежаться Україною - Мерц