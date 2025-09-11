$41.120.13
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 19508 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 53436 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 32144 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 34711 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 35105 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 65512 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 86559 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 67849 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35242 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 39309 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Теги
Автори
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі було свідомою провокацією Кремля. Він наголосив на необхідності значного покращення протиповітряної оборони НАТО.

Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі був свідомою провокацією кремля. Він визнав, що ППО НАТО відреагувала, однак не настільки ефективно, щоб запобігти масовому порушенню кордону. Про це інформує видання Politico, передає УНН.

Деталі

Мерц зазначив, що цей інцидент став ще одним етапом у низці російських провокацій, які вже місяцями спостерігаються в Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО. Він наголосив, що атака безпілотників є серйозною загрозою миру в Європі та підтверджує свідомий характер дій москви.

Ця абсолютно безрозсудна дія російського уряду є частиною низки провокацій, які ми спостерігаємо в Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО протягом багатьох місяців. Це дуже серйозна загроза миру в Європі

- сказав канцлер Німеччини.

Він підтримав оцінку прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про навмисність вторгнення та відкинув заяви Кремля про "нещасний випадок" чи "збіг обставин". 

Особливу увагу Мерц приділив стану системи протиповітряної оборони. За його словами, цей інцидент показав, що протиповітряна оборона НАТО в Європі потребує значного покращення.

Перш за все, я хотів би відзначити, що європейська протиповітряна оборона, протиповітряна оборона НАТО, спрацювала, але, звичайно, не так добре, як мала б, щоб запобігти проникненню такої великої кількості безпілотників у повітряний простір Польщі

- зауважив Мерц.

На його думку, це серйозний сигнал для союзників, який має стати приводом до глибокої дискусії як у НАТО, так і в Європейському Союзі.

"Ми є і будемо рішуче налаштовані значно посилити боєготовність і обороноздатність європейської частини НАТО", – канцлер Німеччини.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".   

Російські дрони-камікадзе, атакуючи Україну, порушили повітряний простір Польщі, спричинивши міжнародний резонанс. Світові лідери закликають посилити підтримку України та оборону Європи.  

Віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косиняк-Камиш провів розмову з міністрами оборони країн-союзниць, включаючи Україну. Вони запевнили у підтримці рішучих дій Польщі після атаки російських дронів.

Все вказує на те, що плани путіна не обмежаться Україною - Мерц08.09.25, 18:18 • 9872 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Владислав Косіняк-Камиш
Європа
Німеччина
Дональд Туск
Україна
Польща