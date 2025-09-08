Все вказує на те, що плани путіна не обмежаться Україною - Мерц

$41.220.13
48.160.03
ukenru
15:42 • 1832 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
12:50 • 9104 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 32153 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 24312 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 21364 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 23823 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 25295 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26124 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29313 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 41378 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
84%
753мм
Популярнi новини
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 52807 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 65720 перегляди
ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейськихPhoto8 вересня, 08:52 • 5636 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo8 вересня, 09:27 • 30046 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 10771 перегляди
Публікації
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo15:42 • 1832 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 10776 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 65729 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 52811 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 54050 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Сергій Ребров
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Кременчук
Одеса
Реклама
УНН Lite
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?15:39 • 538 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo15:06 • 1494 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 65729 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 37215 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 41303 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Дія (сервіс)
Forbes
Financial Times

Все вказує на те, що плани путіна не обмежаться Україною - Мерц

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що імперіалістичні плани путіна не обмежаться Україною. Він закликав європейських союзників шукати нові партнерства через зміну відносин зі США.

Все вказує на те, що плани путіна не обмежаться Україною - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що все вказує на те, що імперіалістичні плани російського диктатора володимира путіна не закінчаться Україною, а почнуться там, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Мерц закликав європейських союзників переглянути свої інтереси та активно шукати нових партнерств по всьому світу, оскільки їхні відносини зі США змінюються.

Ми в Європі повинні скоригувати наші інтереси – без фальшивої ностальгії 

– сказав він у Міністерстві закордонних справ у Берліні.

Він додав, що, хоча США залишаються важливим партнером, ці відносини стали менш очевидними, оскільки Вашингтон обумовлює свої зв'язки певними інтересами та темами.

США скорочують програми безпекової допомоги для країн які межують з росією - FT04.09.25, 21:24 • 6803 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Володимир Путін
Фрідріх Мерц
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін