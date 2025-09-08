Все вказує на те, що плани путіна не обмежаться Україною - Мерц
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що імперіалістичні плани путіна не обмежаться Україною. Він закликав європейських союзників шукати нові партнерства через зміну відносин зі США.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що все вказує на те, що імперіалістичні плани російського диктатора володимира путіна не закінчаться Україною, а почнуться там, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Мерц закликав європейських союзників переглянути свої інтереси та активно шукати нових партнерств по всьому світу, оскільки їхні відносини зі США змінюються.
Ми в Європі повинні скоригувати наші інтереси – без фальшивої ностальгії
Він додав, що, хоча США залишаються важливим партнером, ці відносини стали менш очевидними, оскільки Вашингтон обумовлює свої зв'язки певними інтересами та темами.
США скорочують програми безпекової допомоги для країн які межують з росією - FT04.09.25, 21:24 • 6803 перегляди