Все указывает на то, что планы путина не ограничатся Украиной - Мерц
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что империалистические планы путина не ограничатся Украиной. Он призвал европейских союзников искать новые партнерства из-за изменения отношений с США.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все указывает на то, что империалистические планы российского диктатора владимира путина не закончатся Украиной, а начнутся там, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Мерц призвал европейских союзников пересмотреть свои интересы и активно искать новые партнерства по всему миру, поскольку их отношения с США меняются.
Мы в Европе должны скорректировать наши интересы – без ложной ностальгии
Он добавил, что, хотя США остаются важным партнером, эти отношения стали менее очевидными, поскольку Вашингтон обусловливает свои связи определенными интересами и темами.
