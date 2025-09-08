Все указывает на то, что планы путина не ограничатся Украиной - Мерц

$41.220.13
16:59 • 358 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 6010 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
12:50 • 11743 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 33727 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 25682 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 22379 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 24222 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 25591 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26294 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29450 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
"Крот" фсб в рядах НАБУ: появились новые детали в делеPhotoVideo8 сентября, 07:37
Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейскихPhoto8 сентября, 08:52
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo8 сентября, 09:27
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей
Украина показала мировым дипломатам последствия российского удара по зданию ПравительстваPhoto
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo15:42
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Ребров
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Государственная граница Украины
Венгрия
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22
Фейковые новости
9К720 Искандер
Дія (сервис)
Forbes
Financial Times

Все указывает на то, что планы путина не ограничатся Украиной - Мерц

Киев • УНН

 • 1810 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что империалистические планы путина не ограничатся Украиной. Он призвал европейских союзников искать новые партнерства из-за изменения отношений с США.

Все указывает на то, что планы путина не ограничатся Украиной - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все указывает на то, что империалистические планы российского диктатора владимира путина не закончатся Украиной, а начнутся там, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Мерц призвал европейских союзников пересмотреть свои интересы и активно искать новые партнерства по всему миру, поскольку их отношения с США меняются.

Мы в Европе должны скорректировать наши интересы – без ложной ностальгии

– сказал он в Министерстве иностранных дел в Берлине.

Он добавил, что, хотя США остаются важным партнером, эти отношения стали менее очевидными, поскольку Вашингтон обусловливает свои связи определенными интересами и темами.

США сокращают программы помощи в сфере безопасности для стран, граничащих с россией - FT04.09.25, 21:24 • 6815 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Фридрих Мерц
Соединённые Штаты
Украина
Берлин