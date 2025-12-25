Зеленский заслушал доклад Палисы и анонсировал усиление боевых подразделений и беспилотной составляющей
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Павла Палисы по усилению фронтовых позиций и армии. Глава государства анонсировал усиление боевых подразделений и беспилотной составляющей, а также подписал указы о награждении украинских воинов государственными наградами.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя руководителя ОП Павла Палисы относительно решений, необходимых для усиления фронтовых позиций и армии. Глава государства анонсировал усиление боевых подразделений, а также беспилотной составляющей.
За год уже достигнуты хорошие результаты в обеспечении бригад и корпусов. В частности, работает программа прямой финансовой поддержки боевых подразделений, которая упрощает закупки и обеспечение фронта. Также в процессе внедрения программа справедливого распределения личного состава между бригадами, и ожидаем сейчас первых детальных отчетов за декабрь
По словам Главы государства, будет и дальнейшее усиление наших боевых подразделений, а также нашего всестороннего противодействия врагу, в частности усиление нашей беспилотной составляющей.
Готовим соответствующие вопросы на Ставку в ближайшее время
Кроме того, Президент подписал сегодня указы о награждении украинских воинов государственными наградами.
