Зеленский заслушал доклад Палисы и анонсировал усиление боевых подразделений и беспилотной составляющей

$42.150.05
49.680.05
ukenru
16:14 • 5432 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 26239 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 28237 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 32880 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 22722 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 19409 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 15027 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 55466 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 72151 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 33322 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.9м/с
79%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 21964 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 14731 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"25 декабря, 10:37 • 35030 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14 • 8778 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24 • 6112 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 26241 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 55468 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 40752 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 72152 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 58683 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Карл III
Николай Леонтович
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo16:41 • 3482 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24 • 6332 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14 • 9012 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 14861 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 22108 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Mercedes-Benz Zetros
YouTube

Зеленский заслушал доклад Палисы и анонсировал усиление боевых подразделений и беспилотной составляющей

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Павла Палисы по усилению фронтовых позиций и армии. Глава государства анонсировал усиление боевых подразделений и беспилотной составляющей, а также подписал указы о награждении украинских воинов государственными наградами.

Зеленский заслушал доклад Палисы и анонсировал усиление боевых подразделений и беспилотной составляющей

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя руководителя ОП Павла Палисы относительно решений, необходимых для усиления фронтовых позиций и армии. Глава государства анонсировал усиление боевых подразделений, а также беспилотной составляющей, передает УНН.

За год уже достигнуты хорошие результаты в обеспечении бригад и корпусов. В частности, работает программа прямой финансовой поддержки боевых подразделений, которая упрощает закупки и обеспечение фронта. Также в процессе внедрения программа справедливого распределения личного состава между бригадами, и ожидаем сейчас первых детальных отчетов за декабрь

- сообщил Зеленский.

По словам Главы государства, будет и дальнейшее усиление наших боевых подразделений, а также нашего всестороннего противодействия врагу, в частности усиление нашей беспилотной составляющей.

Готовим соответствующие вопросы на Ставку в ближайшее время

- добавил Зеленский.

Кроме того, Президент подписал сегодня указы о награждении украинских воинов государственными наградами.

Ответ на эскалацию и "чистка" в ПВО: Зеленский провел Ставку по усилению Одесской области и ударам в тыл врага22.12.25, 17:58 • 3811 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Техника
Государственный бюджет
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина