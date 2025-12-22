Ответ на эскалацию и "чистка" в ПВО: Зеленский провел Ставку по усилению Одесской области и ударам в тыл врага
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, посвященное ситуации на фронте, укреплению ПВО Одесской области и стратегии дальнобойных ударов по РФ. Глава государства анонсировал смену руководства Воздушного командования "Юг" для повышения эффективности противовоздушной обороны.
В понедельник, 22 декабря, Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Ключевыми темами стали ситуация на самых горячих направлениях фронта, укрепление противовоздушной обороны Одесской области и стратегия дальнобойных "дипстрайков" по территории РФ. Об этом Глава государства сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Отдельное внимание на Ставке уделили защите южных регионов, которые в течение последних недель страдают от массированных ударов. Из-за необходимости повысить эффективность ПВО, в частности в Одесской области, президент анонсировал смену руководства Воздушного командования "Юг".
Уже представлены и несколько кандидатур на должность командующего ВК "Юг". Готовим решение
Это решение связано с необходимостью более быстрого реагирования на угрозы и лучшего прикрытия логистических путей и портовой инфраструктуры региона.
Президент отметил, что активизация наступательных действий оккупантов привела к стремительному росту их потерь. Украина не собирается уменьшать темпы обороны, особенно на фоне несерьезного отношения Москвы к переговорному процессу.
Если россияне не вкладываются в процесс переговоров на сто процентов серьезно и направляют свои ресурсы на затягивание и расширение войны, мы будем на это реагировать вполне логично – нашими ответными действиями
На заседании также заслушали доклады о "дипстрайках" – операциях с применением дальнобойных дронов и ракет по военным объектам в глубоком тылу врага. Главнокомандующий ВСУ отдельно доложил об обеспечении Сил обороны необходимыми ресурсами для поддержания текущей динамики уничтожения оккупантов.
"Нет электростанции в Украине, которая бы не пострадала" – Зеленский наградил энергетиков22.12.25, 17:48 • 280 просмотров